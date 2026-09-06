Dinamarca ofrece visas Working Holiday a argentinos: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos

Ya está abierta la convocatoria que incluye trabajo y recorrido por el país. Todo lo que tenés que saber.

Dinamarca ofrece a los argentinos la posibilidad de vivir, trabajar y recorrer el país mediante el programa Working Holiday.

Dinamarca volvió a abrir una convocatoria del programa Working Holiday que permite a los argentinos trabajar por un año en ese destino. La propuesta combina estadía temporal con la posibilidad de recorrer y conocer el país.

El programa permite a los participantes financiar parte de su viaje mientras recorren distintos destinos.

Los argentinos interesados ya pueden inscribirse al programa de manera online. Para aplicar deberán cumplir con una serie de requisitos y presentar la documentación solicitada por las autoridades danesas.

El sistema working holiday es un tipo de visa que permite viajar a un destino con el fin de trabajar y recorrer el país durante un año. Una de las particularidades de esta modalidad es que la persona que aplique puede armar todo su viaje de manera independiente, siempre que cumpla con las condiciones que establece el programa internacional.

Cómo inscribirse al Working Holiday

Desde VFS (Visa Facilitation Services) confirmaron que para Argentina la fecha de aplicación rige desde el martes 1° de septiembre.

Los siguientes son los pasos para anotarse, que combinan gestiones virtuales y presenciales:

Sacar un turno en VFS Buenos Aires : entrar al sitio web oficial de VFS Global (la agencia que procesa las visas) y crear un usuario.

: entrar al sitio web oficial de VFS Global (la agencia que procesa las visas) y crear un usuario. Reservar un turno para la cita presencial.

Ingresar a la plataforma digital de la agencia de extranjería danesa SIRI y generar un número de identificación de orden de caso (ID).

de la agencia de extranjería danesa SIRI y generar un número de identificación de orden de caso (ID). Pagar el arancel de la visa : abonar la tasa correspondiente a la solicitud del visado en el sistema en línea de Dinamarca y guardar el comprobante de pago.

: abonar la tasa correspondiente a la solicitud del visado en el sistema en línea de Dinamarca y guardar el comprobante de pago. Completar el formulario de aplicación . El formulario de solicitud contiene instrucciones detalladas sobre cómo completarlo y qué tipo de documentos debe presentar junto con el mismo. No se puede enviar una solicitud en línea ni desde ningún otro país que no sea Argentina, porque de ser así, la solicitud será rechazada.

. El formulario de solicitud contiene instrucciones detalladas sobre cómo completarlo y qué tipo de documentos debe presentar junto con el mismo. ni desde ningún otro país que no sea Argentina, porque de ser así, la solicitud será rechazada. Pagar el arancel consular: realizar el pago del arancel consular correspondiente a la Embajada de Dinamarca y conservar el comprobante.

correspondiente a la Embajada de Dinamarca y conservar el comprobante. Asistir a la cita presencial: presentarse en la oficina de VFS Buenos Aires con el pasaporte, formularios y comprobantes de pago. Llevar también los documentos de seguro médico internacional por un año y todo lo que acredite fondos económicos suficientes.

Cuáles son los requisitos para aplicar al Working Holiday para trabajar en Dinamarca

De acuerdo a la información oficial, los siguientes son los requisitos que deben cumplir los aspirantes al programa:

Ser ciudadano y residir habitualmente en la Argentina.

habitualmente en la Argentina. El propósito principal del viaje debe ser vacacionar en el país.

en el país. Tener entre 18 y 30 años (no deben haber cumplido 31 al momento de aplicar).

(no deben haber cumplido 31 al momento de aplicar). No viajar acompañado de familiares a cargo, esto significa que no se puede viajar con hijos a cargo . Sí pueden viajar con hermanos o con su pareja si están casados. Cada uno solicita a su visa de manera individual.

. Sí pueden viajar con hermanos o con su pareja si están casados. Cada uno solicita a su visa de manera individual. No deben haber aplicado a esta visa en el pasado.

Ser titulares de un pasaporte válido, hasta 15 meses después de la fecha en que van a salir de viaje.

hasta 15 meses después de la fecha en que van a salir de viaje. Contar con, al menos, 15.000 coronas danesas , lo que equivale US$2328,58 para mantenerse económicamente durante su estadía.

, lo que equivale US$2328,58 para mantenerse económicamente durante su estadía. Deben contar con un seguro de viaje obligatorio por 12 meses .

. Ticket aéreo de regreso o fondos suficientes para comprarlo.

o fondos suficientes para comprarlo. La visa debe solicitarse desde Argentina o Santiago de Chile, personalmente.

Cuáles son las ventajas de la Visa Working Holiday Dinamarca

A continuación figuran las actividades que se pueden desarrollar en Dinamarca, enmarcadas en el programa: