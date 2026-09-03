Abren el cupo de visas de trabajo para jóvenes argentinos en uno de los países más felices del mundo

Los argentinos de 18 a 30 años pueden solicitar desde septiembre una visa para vivir hasta un año en aquel país y trabajar varios meses.

Los jóvenes argentinos que tengan entre 18 y 30 años pueden acceder desde el 1° de septiembre a una visa Working Holiday para residir temporalmente en Dinamarca . El permiso permite permanecer hasta 12 meses, trabajar de manera asalariada durante un máximo de nueve meses y realizar estudios o cursos por hasta seis meses.

El programa contempla 150 autorizaciones anuales para ciudadanos argentinos , distribuidas en dos etapas. La segunda comenzó esta semana y permite completar el cupo disponible para 2026.

Los permisos se otorgan por orden de llegada, por lo que conseguir un turno y presentar la documentación dentro de los plazos establecidos resulta clave para quienes quieran acceder al programa.

Dinamarca aparece además entre los destinos más atractivos para quienes buscan una experiencia de este tipo. Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, elaborado por la Universidad de Oxford junto con Gallup y la ONU, ocupa el tercer lugar entre los países más felices del mundo, detrás de Finlandia e Islandia. Argentina, en tanto, se ubicó en el puesto 44.

La visa ofrece la posibilidad de vivir una experiencia temporal en Europa sin necesidad de contar previamente con un contrato laboral, un título universitario o una profesión determinada. El objetivo principal del viaje debe ser vacacionar y conocer el país, mientras que el trabajo funciona como una herramienta para financiar parte de la estadía.

Cómo iniciar el trámite desde Argentina

El primer paso consiste en reservar una cita presencial en VFS Global Buenos Aires, el centro encargado de recibir la documentación para este tipo de visados.

Una vez obtenido el turno, el solicitante debe continuar el trámite ante el Servicio Danés de Inmigración y de Integración Internacional (SIRI). Entre los pasos requeridos se encuentran la obtención del número de identificación del caso, el pago de las tasas correspondientes y la presentación del formulario WH1.

La gestión debe realizarse personalmente desde la Argentina. Las solicitudes presentadas desde otros países pueden ser rechazadas.

Durante la cita, los postulantes deben presentar el pasaporte, los comprobantes de pago, el formulario firmado y la documentación necesaria para acreditar que cumplen con las condiciones del programa. También se toman los datos biométricos, que incluyen fotografía y huellas dactilares.

El plazo informado para obtener una respuesta puede extenderse hasta tres meses. En caso de que las autoridades danesas necesiten información adicional, el proceso puede demorarse hasta cuatro meses.

Qué requisitos deben cumplir los postulantes

Para solicitar la Working Holiday es necesario ser ciudadano argentino y residir habitualmente en el país. Además, la edad máxima es de 30 años al momento de realizar el trámite: quienes ya hayan cumplido 31 no pueden acceder al programa.

También se exige contar con un pasaporte vigente durante al menos 15 meses posteriores a la fecha prevista de salida, no haber utilizado anteriormente una Working Holiday en Dinamarca y no viajar con hijos u otros familiares a cargo.

Cada solicitud es individual y los postulantes deben demostrar que cuentan con recursos económicos suficientes para afrontar los gastos iniciales. El monto requerido es de 15.000 coronas danesas, equivalentes a unos USD 2.300.

A su vez, es obligatorio contratar un seguro médico que cubra toda la estadía, incluida la hospitalización. También se debe contar con un pasaje de regreso a la Argentina o acreditar que se dispone del dinero necesario para comprarlo.

El permiso no permite trabajar por cuenta propia ni crear un emprendimiento. La autorización contempla únicamente empleos asalariados y temporales, con un límite de nueve meses.

Turismo, gastronomía y trabajos de temporada

Una vez otorgada la visa, los argentinos pueden entrar y salir de Dinamarca durante el período de vigencia. También pueden buscar empleos en sectores como hoteles, restaurantes, cocina, limpieza, empaquetado de productos y actividades agrícolas estacionales.

Las posibilidades laborales pueden variar según la época del año. Durante el verano suelen aumentar las oportunidades vinculadas al turismo y la gastronomía, mientras que hacia fin de año pueden crecer las búsquedas de personal para cocina, limpieza y empaquetado.

El programa también habilita a realizar estudios o cursos durante un período máximo de seis meses. Además, quienes establezcan su residencia y cumplan con las condiciones locales pueden acceder a clases de danés.

Para los argentinos interesados en viajar este año, la disponibilidad de turnos en VFS Global Buenos Aires y el límite de 150 permisos anuales son los principales factores a tener en cuenta antes de iniciar el trámite.