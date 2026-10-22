Dos gigantes de Inglaterra van por un crack argentino que la rompe en Europa

Uno de los grandes futbolistas de la Scaloneta es buscado por el Manchester United y el Chelsea, con el objetivo de desembarcar en la Premier League.

Nico Paz se convirtió en uno de los nombres más buscados del mercado europeo después de su actuación ante Manchester United por la Champions League. El mediocampista argentino marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria 4-1 del Como , resultado que reforzó su condición de figura y despertó el interés de clubes de Inglaterra.

Según la prensa italiana, los propios Diablos Rojos y el Chelsea siguen de cerca al futbolista. Su rendimiento volvió a ponerlo en las conversaciones sobre el próximo mercado de pases, aunque su futuro depende de una cláusula que conserva el Real Madrid.

El club español mantiene una opción unilateral de recompra por 80 millones de euros para la temporada 2027-2028. De acuerdo con lo informado al anunciarse el acuerdo, podrá ejecutarla entre el 1 y el 15 de julio de 2027. Así, el Merengue puede recuperar al jugador que se formó en sus divisiones inferiores antes de que otros equipos intenten incorporarlo.

CHELSEA Y MANCHESTER UNITED SIGUEN MUY DE CERCA A NICO PAZ PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA.



Recordemos que Real Madrid tendrá PRIORIDAD DE COMPRA por €80M en los primeros 15 días de mercado.



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La operación que lo llevó a Italia se cerró en junio de 2026. El Como desembolsó 60 millones de euros para adquirir sus derechos, pero el acuerdo dejó abierta la puerta a un eventual regreso a Madrid. El hijo de Pablo, mundialista con la Albiceleste en Francia 1998, había llegado al conjunto italiano a préstamo en 2024 y se transformó en una pieza central del proyecto encabezado por Cesc Fàbregas.

El DT considera al pichón de crack una figura para el club, que disputa por primera vez la Champions League. Cuando el Real Madrid volvió a interesarse por él, el posible heredero de la 10 de Lionel Messi en la Scaloneta manifestó su deseo de continuar en Italia. “Siento que aquí tengo más espacio para crecer”, había explicado.

La exhibición de Nico Paz en el 4-1 del Como ante el Manchester United

Su exhibición frente al United alimentó las expectativas sobre su futuro. Paz abrió el marcador a los dos minutos con un zurdazo, volvió a convertir en el segundo tiempo y asistió a Tasos Douvikas. Jacobo Ramón completó el 4-1 para los italianos, mientras que Joshua Zirkzee descontó sobre el final.

Después del encuentro, el argentino declaró: “Fue una de las noches más bonitas de mi carrera, nunca la olvidaré”. También destacó el rendimiento colectivo y pidió mantener la calma: “Tenemos que seguir así, sin pensar hasta dónde podemos llegar, sino afrontando cada partido como si fuera el último”.

El presente del joven de 22 años también fortalece su lugar en la Selección Argentina. Con Lionel Scaloni atento a su evolución, el mediocampista busca consolidarse en la consideración del cuerpo técnico mientras suma experiencia en Europa. Su capacidad para llegar al área, generar juego y resolver frente al arco aumentó su proyección internacional.

Por ahora, no hay confirmación de ofertas formales. Sin embargo, el interés atribuido a ambos clubes, la cláusula que conserva el Merengue el deseo del Como de retenerlo configuran un escenario abierto. El próximo mercado será clave para determinar si el volante creativo continúa en Italia, regresa a España o recibe una propuesta oficial desde Inglaterra.