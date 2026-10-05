San Patricio insiste y apelará el fallo del Consejo Federal pese a estar clasificado

A uno de los tres representantes de Lifune que quedan en carrera le sacaron tres puntos por supuesta mala inclusión de un jugador.

San Patricio del Chañar ya tiene su lugar asegurado en la próxima instancia del Torneo Regional Amateur , pero la clasificación no hizo que el club neuquino aceptara sin cuestionamientos la resolución del Consejo Federal que le quitó puntos por la situación reglamentaria de un jugador. La dirigencia confirmó que apelará el fallo ante AFA y reclamará por una decisión que considera injusta.

El Santo le había ganado 3 a 2 a Deportivo Roca por la cuarta fecha como visitante, pero el Consejo hizo lugar al pedido de puntos del naranja por la inclusión de Iván Dulcich.

San Patricio se jugaba mucho el domingo, pero derrotó 1 a 0 a La Amistad en casa y no dejó dudas. Igualmente, el plantel salió a la cancha con una bandera alusiva.

Qué dijo el presidente

El presidente de la institución, Juan Acsama, habló con Acordes Deportivos y explicó la postura del club. Según señaló, San Patricio cumplió con los procedimientos exigidos y actuó en función de la información que recibió tanto del sistema COMET como de integrantes del Consejo Federal.

“Hicimos los pasos correctos como lo pide el Consejo Federal. El jugador estaba habilitado por el sistema COMET y consultamos varias veces si podíamos jugar. El mismo sistema nos habilitaba, la gente del Consejo nos decía que podía jugar. Nos cayó como un baldazo de agua fría que nos hayan quitado los puntos porque, vuelvo a repetir, para tranquilidad nuestra y la de todo el pueblo y los hinchas de San Patricio, hicimos las cosas correctamente, como se tenían que hacer”, sostuvo Acsama.

El reclamo de San Patricio no se modificará pese a que el equipo ya consiguió avanzar de ronda, luego del 1-0 sobre La Amistad. La dirigencia entiende que el antecedente puede ser importante para el club y, además, cuestiona el criterio utilizado en la resolución.

“Vamos a apelar por más que estemos clasificados. Vamos a apelar a AFA la decisión del Consejo porque sabemos que hay otros precedentes donde falla el sistema”, afirmó el presidente.

El titular del conjunto del Chañar hizo especial hincapié en el funcionamiento del sistema COMET, utilizado para las habilitaciones y registros de los futbolistas. Según explicó, existieron antecedentes en los que se produjeron inconvenientes similares y no hubo sanciones para las instituciones involucradas.

Acsama sostuvo que en esas situaciones “falló el sistema COMET” y que, en esos casos, “no recibió ni el club ni el jugador y ahora nosotros sí”.

El planteo de San Patricio apunta, de esta manera, no solamente a recuperar los puntos sino también a discutir el criterio aplicado por el organismo que regula la competencia. La dirigencia considera que si el sistema mostraba al futbolista como habilitado y, además, desde el Consejo Federal habían recibido confirmaciones para que pudiera jugar, no correspondía responsabilizar posteriormente al club.

“Parece que los reglamentos los toman distintos y los avalan de otra forma, depende el club”, expresó Acsama, en una de las frases más fuertes de su cuestionamiento.

San Patricio viene siendo uno de los protagonistas de la Región Patagónica y logró meterse en la pelea por la clasificación después de una campaña que lo mantuvo competitivo. Ahora, con el pasaje a la siguiente instancia asegurado, la institución del Chañar trasladará su reclamo al ámbito de AFA.

El resultado deportivo ya está definido, pero para la dirigencia todavía queda una discusión abierta. El club neuquino apelará el fallo del Consejo Federal, convencido de que cumplió con los procedimientos establecidos.

Salieron los cruces

Tanto San Patricio como Deportivo Roca, Alianza de Cutral Co y Maronese, descansarán dos semanas.

La zona Patagónica del Regional Amateur disputará los cruces entre los equipos provenientes de los grupos de tres equipos.

Como suele pasar en estos casos, el criterio del Consejo es bastante cuestionable. Por citar un caso, Atlético Regina ganó su grupo pero definirá su llave jugando de visitante, cuando la lógica indica que debería ser al revés.

Su rival será Sportsman de Choele Choel, en uno de los seis cruces. Los ganadores de esas llaves se enfrentarán con los mencionados neuquinos y el resto de los clasificados provenientes de distintos puntos de la Patagonia.