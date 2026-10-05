La sorpresiva frase del DT de Portugal que provocó un giro en el escándalo con Cristiano Ronaldo

Jorge Jesús, DT del seleccionado europeo, volvió a referirse al conflicto y contó detalles de cuál podría ser uno de los desenlaces del enfrentamiento.

La selección de Portugal vive un caos. La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración desató un escándalo, con una guerra fría abierta con el DT Jorge Jesús, tras una conferencia de prensa en Dinamarca, en el marco la Nations League, que no gustó en el delantero.

Ahora todo podría cambiar. Luego de las declaraciones fuertes y la decisión determinante por parte del jugador, el entrenador parece haber dado marcha atrás y le bajó la espuma al escándalo , al punto tal de abrirle la puerta al histórico jugador que brilló en la elite del fútbol mundial.

“No sé qué va a pasar, para mí está todo abierto”, dijo tras la victoria del seleccionado ante Noruega, sobre una posible vuelta del delantero de 41 años. A pesar de eso, le dio la pelota al jugador para que tome una decisión al respecto: “Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la Selección, vuelve cuando quiera. ¿Por qué no?”

Asunto de Estado: la importante figura política de Portugal que se metió de lleno en el escándalo de Cristiano Ronaldo y la Selección.

Por otra parte, le bajó la espuma al escándalo: “Esto fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mí está todo bien”.

Más allá de que las energías habrían cambiado, no precisó cuándo podría ocurrir esa revinculación: “Eso no lo sé. Vamos a ver. Acabó ahora este partido…”.

Joao Cancelo sobre el deseo de que Cristiano regrese a la Selección

Sumado a las palabras del entrenador, su compañero Joao Cancelo habló sobre el deseo de que Cristiano regrese: “Sin duda, todo terminará de la mejor manera”, sostuvo y agregó: “Hablé con él, obviamente, pero no voy a decir aquí lo que le dije. El entrenador y el presidente dijeron que hablarían de ello, se lo dejo a ellos”.

“Como ya dijo Bruno, Cris es nuestro capitán, un símbolo de nuestra selección, el mejor jugador que Portugal ha tenido jamás”, soltó y agregó sobre los protagonistas de esta posible vuelta: “Solo Pedro Proença, Jorge Jesus y Cristiano sabrán la respuesta”.

Nuno Mendes también habló sobre un posible regreso

"Si Cris regresa, lo recibiremos con los brazos abiertos”, dijo y agregó: “Cualquier jugador que venga a la Selección Nacional es bienvenido. Estamos contentos con los resultados que hemos obtenido”.

La publicación de Cristiano cuando abandonó la concentración

Ronaldo confirmó que su salida se produjo después de la conferencia de prensa del seleccionador y de una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Sin embargo, lejos de cerrar la polémica, dejó una frase que abre todavía más interrogantes sobre lo ocurrido.

“Tras la rueda de prensa del Seleccionador Nacional, y tras una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he tomado la decisión de abandonar la concentración de la Selección Nacional”, escribió el delantero.

Y agregó: “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al que siempre me he dedicado”.

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El conflicto con Jorge Jesus

La salida de Cristiano se produjo después de varios días de tensión con Jorge Jesus. El entrenador había decidido dejarlo en el banco en la victoria 2-1 ante Noruega y el portugués no ingresó durante el encuentro.

El episodio generó malestar y la situación se profundizó durante los días posteriores. Ronaldo trabajó en el gimnasio mientras el resto del plantel se entrenaba con normalidad y la Federación confirmó que tampoco participó de la última práctica antes del partido contra Dinamarca.

Este miércoles, Jorge Jesus había intentado bajar el tono de la polémica y aseguró que Cristiano entrenaría con sus compañeros. Al mismo tiempo, dejó claro que las decisiones futbolísticas serían exclusivamente suyas.

“Soy el entrenador. (...) Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, había señalado el técnico.

Poco después, Cristiano abandonó el Parken Stadium en una camioneta de la Federación Portuguesa de Fútbol y dejó la concentración. Según la prensa europea, tenía previsto viajar en su avión privado rumbo a Madrid.

Una despedida que no confirma un retiro

En su mensaje, Ronaldo tampoco confirmó que vaya a dejar definitivamente la selección portuguesa. Por el contrario, cerró su comunicado deseándole suerte al equipo y a sus compañeros.

“Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, expresó.

Portugal todavía tiene compromisos por delante en esta ventana internacional, pero Cristiano ya no formará parte de la concentración. Su salida, además, instala nuevamente la pregunta sobre su futuro con la camiseta nacional.

A sus 41 años, el portugués es el máximo goleador histórico y el futbolista con más presencias de la selección. Por ahora, su mensaje no habla de retiro: habla de una salida de la concentración y promete una explicación futura.

La pelota queda ahora del lado de Cristiano. El capitán se fue, pero dejó anunciado que todavía tiene algo más para contar.