Sampaoli dirigió la práctica y por ahora no se va de Talleres: qué pasó

Un arranque pésimo del ciclo, versiones encontradas sobre el mismo tema, una dirigencia cuestionada y el técnico dirigiendo las prácticas. La realidad de Jorge Sampaoli como DT de Talleres de Córdoba es que este miércoles estuvo al frente del entrenamiento, luego de la quinta derrota en cinco partidos del Clausura .

La caída 3 a 1 contra Gimnasia de Mendoza, que por momentos lo pasó por arriba, llevó a muchos a pensar en la salida del entrenador. De hecho, el martes trascendió que Sampaoli habría presentado la renuncia, pero no se la aceptaron.

Sin embargo, desde el entorno del nacido en Casilda desmintieron esa versión y dejaron entrever que está con ganas de seguir en el cargo.

De hecho, este miércoles volvió a dirigir la práctica de cara al partido en el Kempes del próximo lunes ante Rosario Central.

Cabe mencionar que Sampaoli ha sido echado de muchos clubes desde 2018 a hoy, incluyendo a la selección argentina, generando así una fuente de ingresos superior a los 20 millones de dólares a partir de las indemnizaciones.

Cómo sigue

Pese al golpe recibido en territorio mendocino, la decisión del técnico es mantenerse en el cargo. De hecho, Sampaoli encabezó la sesión regenerativa apenas el plantel regresó a Córdoba y ya enfoca la preparación en el compromiso del próximo lunes ante Rosario Central. La agenda de trabajo contempla tareas específicas con los futbolistas que sumaron pocos minutos y una jornada en doble turno programada para el jueves.

La posición de la dirigencia y las novedades del plantel

Desde la cúpula directiva y el entorno más cercano al estratega aseguran que no existió renuncia ni pedido de alejamiento, por lo que su presencia en el banco de suplentes para la siguiente fecha está confirmada. De cara a ese choque, la principal novedad pasa por la habilitación del delantero Agustín Álvarez Martínez, quien estará a disposición del cuerpo técnico tras perderse el último encuentro.

Reunión clave y un margen de error agotado

En las próximas horas, Sampaoli mantendrá una reunión evaluativa con el presidente Andrés Fassi para analizar el rendimiento futbolístico y las alternativas que dejó el mercado de pases. Aunque ambas partes han optado por el silencio público tras la última derrota, es evidente que el margen de maniobra se ha reducido al mínimo y un resultado adverso ante Rosario Central podría ser determinante para el futuro del proyecto.

Fassi es blanco de las críticas desde hace mucho tiempo, pero cada vez que hay elecciones, los que están en condiciones de votar lo vuelven a elegir. El directivo del grupo Pachuca llegó a la T cuando estaba en el Argentino A y lo llevó a primera, pero hace años que su gestión deportiva tiene más errores que aciertos.