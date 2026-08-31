Jugó mucho tiempo con Messi en la selección, ganó millones y no pagó la cuota alimentaria

Por no hacerse cargo de la economía de su hijo mayor, que tiene 20 años, ahora no puede salir del país.

Banega en una punta, Di María en otra, junto a Masche, Messi... Juegan los de siempre.

Banega en una punta, Di María en otra, junto a Masche, Messi... Juegan los de siempre.

La Justicia ordenó que Éver Banega , ex futbolista de Boca, Newell's y Defensa y Justicia , no pueda salir del país en el marco de una causa judicial relacionada con el incumplimiento de la cuota alimentaria de su hijo Santiago , quien tiene 20 años.

La resolución fue tomada luego de varios años en los que, según explicó Laura Rechia , abogada de Santiago y de su madre, los pagos realizados por el futbolista fueron irregulares. La medida busca garantizar que Banega retome el cumplimiento de la obligación establecida judicialmente.

“Es cierto que es una medida que aplicó la jueza de la causa para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria. Los jueces tienen facultades amplias a fin de cesar con el incumplimiento. No es solo por tratarse de una persona conocida ”, explicó Rechia en diálogo con TN .

La letrada contó que el expediente lleva varios años y que las irregularidades se hicieron más frecuentes durante el último tiempo. “Fueron cumplimientos muy irregulares, sobre todo en los últimos tres años”, sostuvo. Además, indicó que el monto reclamado está incorporado al expediente judicial.

La representación legal de Santiago y su madre comenzó a intervenir a principios del año pasado. Posteriormente, el proceso avanzó hasta alcanzar una sentencia definitiva. Dentro de la causa había sido establecida una cuota alimentaria provisoria cercana a los 3.000 dólares mensuales, suma que, de acuerdo con Rechia, Banega dejó de transferir de manera regular.

La medida contra Banega

Frente a los incumplimientos, la jueza decidió imponer la prohibición de salida del país como mecanismo para intentar asegurar que el futbolista cumpla con sus obligaciones. La abogada aclaró que este tipo de resolución puede adoptarse frente a situaciones reiteradas y que no responde únicamente a la condición de persona pública de Banega.

“La jueza tomó una resolución y eso es lo que se intenta que se cumpla”, manifestó Rechia, quien recordó además que en Rosario ya existen antecedentes de medidas similares contra personas registradas como deudores alimentarios.

El objetivo del reclamo no se limita a la deuda que se habría acumulado durante los últimos años. También se busca que el futbolista vuelva a cumplir de manera regular con la cuota mensual.

“Las dos cosas. Pero fundamentalmente tampoco está cumpliendo con la obligación mensual de prestar alimentos, con lo básico”, afirmó la abogada.

Rechia también confirmó que la paternidad de Santiago nunca fue cuestionada y señaló que Banega ya había sido incorporado al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Consultada sobre si recientemente existió algún acercamiento entre el jugador y su hijo, la respuesta fue contundente: “Absolutamente ninguna”.

Hasta cuándo debe pagar la cuota alimentaria

Santiago es el hijo mayor de Banega y actualmente tiene 20 años. Según explicó Rechia, la obligación alimentaria, en principio, se mantiene hasta los 21 años. Sin embargo, puede extenderse hasta los 25 años si se cumplen los requisitos establecidos por el Código Civil y Comercial.

Banega, de 37 años, surgió futbolísticamente de Boca y desarrolló gran parte de su carrera fuera de Argentina. El mediocampista pasó por clubes como Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, Inter y Al-Shabab, además de vestir por último la camiseta de Defensa y Justicia.

Éver Banega se encuentra actualmente sin club tras rescindir su contrato con el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia

También tuvo un extenso recorrido con la Selección Argentina, para la que disputó 65 partidos. Fue integrante del plantel que participó del Mundial de Rusia 2018 y consiguió títulos importantes en las categorías juveniles y olímpicas: fue campeón del Mundial Sub 20 de 2007 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.