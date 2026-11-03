Viajaba en micro con 150 mil dólares escondidos: cómo lo descubrieron

El procedimiento se realizó antes de que abordara un colectivo de larga distancia. El caso es investigado por la Justicia Federal.

Los dólares estaban distribuidos en distintos compartimentos del equipaje y entre las prendas del pasajero.

Un hombre fue descubierto cuando intentaba viajar a Salta con 150 mil dólares ocultos entre sus pertenencias en un micro de larga distancia. El hallazgo se produjo durante un control de seguridad y derivó en una investigación judicial.

El procedimiento llamó la atención por la cantidad de dinero que transportaba y la forma en que estaba distribuido. Los efectivos revisaron sus pertenencias antes de que pudiera continuar con el viaje hacia la provincia de Salta .

El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y se realizó en la Terminal de Ómnibus de Guaymallén, Mendoza . El pasajero llevaba los dólares repartidos en riñoneras, equipaje de mano y entre sus prendas de vestir. La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que investiga el origen de los fondos.

Según comunicó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el hombre no pudo justificar el origen legal del dinero y quedó a disposición de la Justicia Federal.

El operativo, realizado el viernes pasado, estuvo a cargo de efectivos de la Sección Guaymallén, del Escuadrón 64 Mendoza de la fuerza de seguridad federal.

Cómo descubrieron los dólares ocultos

Durante el procedimiento, los efectivos de Gendarmería advirtieron que el pasajero evitaba el contacto visual y mantenía movimientos corporales rígidos, una conducta que llamó su atención mientras realizaban las tareas de control. Ante esas actitudes, los uniformados decidieron profundizar la inspección y revisar con mayor detenimiento tanto el equipaje de mano como las pertenencias que llevaba consigo. En ese procedimiento, encontraron dos riñoneras de tela blanca ocultas debajo de la ropa del pasajero, con fajos de dólares en su interior.

La inspección continuó y arrojó más hallazgos. Los efectivos hallaron billetes adicionales en un equipaje de mano y distribuidos entre las prendas de vestir del hombre, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional.

Al realizar el recuento del dinero, los efectivos de Gendarmería Nacional constataron que el pasajero transportaba 15 fajos de 100 billetes de 100 dólares cada uno. La contabilización permitió establecer que llevaba un total de 150.000 dólares, distribuidos en distintos lugares de sus pertenencias. Tras verificar la cantidad, los uniformados documentaron el hallazgo y dieron intervención a las autoridades judiciales para avanzar con las actuaciones correspondientes.

“Los uniformados efectuaron la requisa y constataron que el pasajero mayor de edad trasladaba dos riñoneras de tela blanca, por debajo de su ropa, en cuyo interior ocultaba fajos de dólares estadounidenses. Asimismo, hallaron más billetes en un equipaje de mano y entre sus prendas de vestir”, comunicó el Ministerio.

La Fiscalía Federal de Mendoza tomó intervención en la causa y dispuso el secuestro de los 150 mil dólares y de un teléfono celular que el pasajero llevaba consigo. Además, ordenó las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación sobre el origen de los fondos y determinar si existió alguna irregularidad en su traslado.

El hombre, cuya identidad no trascendió, quedó supeditado a la causa judicial, mientras el dinero y el dispositivo quedaron a disposición de la Justicia Federal para las medidas que se consideren necesarias en el avance de la investigación.