Lanzan una campaña para escribirle gratis al papa León XIV: cómo enviar tu carta

La propuesta busca reunir palabras de bienvenida, oraciones y pedidos de fieles de todo el país. El paso a paso para participar de la iniciativa.

La campaña invita a los argentinos a hacerle llegar sus mensajes al papa León XIV.

Los argentinos podrán escribirle una carta al papa León XIV a través de una campaña gratuita que busca acercar los mensajes de los fieles al Sumo Pontífice. La iniciativa despertó interés en las redes sociales y se suma a la expectativa por la llegada del Papa al país, prevista para este domingo 8 de noviembre.

La propuesta fue impulsada por Correo Argentino bajo el nombre “ Una carta para León XIV ”. La campaña invita a personas de todo el país a enviar mensajes, oraciones, intenciones y palabras de bienvenida sin costo.

La propuesta impulsada por la empresa postal oficial estará vigente desde el 2 hasta el 11 de noviembre . Permite el despacho sin costo de sobres de hasta 20 gramos dirigidos al Santo Padre, sin necesidad de comprar estampillas ni abonar gastos de envío.

Cómo escribirle una carta al papa León XIV

La convocatoria está abierta a vecinos de todas las edades, así como a escuelas, parroquias, comunidades religiosas y diversas instituciones que deseen reunir y remitir sus mensajes de forma conjunta: "¿Te imaginás que tus palabras lleguen a manos del papa León XIV?", indicaron para incentivar a que los fieles escriban.

Para que las cartas lleguen a destino correctamente, Correo Argentino detalló las instrucciones que deben seguir los remitentes:

Preparar el escrito: Colocar la carta o postal dentro de un sobre cerrado que no supere los 20 gramos de peso.

Colocar la carta o postal dentro de un sobre cerrado que no supere los 20 gramos de peso. Escribir el destinatario: En el frente del sobre, consignar de forma clara la siguiente dirección:

Su Santidad León XIV

C.C. N.° 4224

C1041WBQ – CABA

República Argentina

Indicación especial: En la esquina superior derecha del frente del sobre (donde habitualmente se ubica la estampilla), escribir la frase "Mensaje a León XIV" .

En la esquina superior derecha del frente del sobre (donde habitualmente se ubica la estampilla), escribir la frase . Datos del remitente: Al dorso del sobre, colocar el nombre y apellido, código postal y localidad de origen.

Al dorso del sobre, colocar el nombre y apellido, código postal y localidad de origen. Entrega: Acercar el sobre a cualquiera de las sucursales de Correo Argentino desplegadas a lo largo del país.

A través de esta propuesta, el servicio postal busca recuperar el valor epistolar tradicional y facilitar una vía directa para que la fe y los afectos de los argentinos lleguen a las manos de León XIV durante su histórico paso por el país.

El cronograma completo de la visita del Papa

Domingo 8 de noviembre

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17:50: encuentro con el Presidente de la República

encuentro con el Presidente de la República 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal)

Lunes 9 de noviembre

09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

Misa masiva en el Monumento de los Españoles 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal

La ciudad bonaerense de Luján se prepara para recibir a miles de fieles durante la visita del papa León XIV.

Martes 10 de noviembre

07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

llegada al Aeroparque Jorge Newbery 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

Miércoles 11 de noviembre