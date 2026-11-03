¡Nieve en pleno noviembre! El increíble video que muestra el manto blanco que cubre Caviahue

Las imágenes fueron compartidas por una pareja de viajeros en sus redes sociales y generaron una gran sorpresa entre los usuarios.

Cintia y Juan son dos viajeros que se autodefinen como “ perdidos por Argentina ” y desde hace más de tres años llevan adelante una vida nómada a bordo de su motocicleta YBR 125 Yamaha recorriendo la Patagonia argentina. Hoy están en Caviahue .

Durante sus últimos días por la cordillera neuquina vivieron una increíble experiencia. Este martes 3 de noviembre , la localidad de Caviahue, donde actualmente se encuentran alojados, amaneció completamente cubierta por un manto blanco de nieve , en una postal que sorprendió por producirse en plena primavera.

Los viajeros decidieron compartir la experiencia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que reflejaron la magnitud de la nevada que cayó sobre la zona.

Además, en una de sus historias, Juan aseguró que “tenemos la leve sospecha de que la Patagonia no nos quiere dejar ir” y agregó, entre risas, que “ya tuve demasiada nieve”. Su compañera, por otro lado, respondió con tono alegre: “Nunca es mucha nieve”.

La increíble nevada que sorprendió a Caviahue

La llegada de noviembre suele estar acompañada por temperaturas más agradables y jornadas soleadas en buena parte de la Patagonia. Sin embargo, en medio de un fenómeno como El Niño, el clima de la cordillera neuquina volvió a sorprender con la nevada que transformó por completo el paisaje de Caviahue y dejó una postal invernal en plena primavera.

“Estamos en pleno noviembre, es más, hoy es martes 3 de noviembre y esto es de no creer, está nevando”, expresó Juan mientras registraba las imágenes. “Estamos en pleno noviembre, es más, hoy es martes 3 de noviembre y esto es de no creer, está nevando”, expresó Juan mientras registraba las imágenes.

El viajero explicó que el contraste con las condiciones meteorológicas del día anterior fue sorprendente. “Ayer estaba haciendo 13 grados, un sol que rajaba la tierra para lo que es esta zona”, recordó.

Incluso, señaló que las buenas condiciones habían permitido retomar las tareas de asfaltado en el pueblo. “Están en obra, están las máquinas pesadas trabajando. Y miren lo que es ahora, nuevamente ver el suelo blanco, es un déjà vu totalmente”, manifestó.

“Miren lo que es el pueblo cubierto por la tormenta de nieve que estamos teniendo”, agregó.

“Caviahue no nos deja de sorprender. Es tremendo este pueblo y su clima tan extremo y cambiante. ¿Entienden que estamos en el mes de noviembre y está nevando por estas latitudes?”, expresó el viajero, todavía sorprendido por las condiciones meteorológicas.

Por su parte, Cintia resumió la experiencia con una frase que reflejó el particular escenario que encontraron durante la jornada: “Da la sensación de que volvimos a julio”.

Ahora, luego de que la nevada se vaya, los turistas planean continuar su recorrido por la provincia de Neuquén. En su cuenta de Instagram @acochoviajeros, pidieron a los seguidores recomendaciones para conocer el norte neuquino.