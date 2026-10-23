"Nos sorprendió el interés": San Francisco se alista para la histórica final de Cipolletti

Raúl Angonoa, secretario de Gobierno, dialogó con LM sobre la expectativa, el impacto que tendrá el encuentro y cómo se prepara la ciudad cordobesa

La final del Federal A empieza a sentirse en San Francisco, Córdoba , mucho antes del pitazo inicial. La llegada de miles de hinchas de Cipo y San Martín de Formosa pone a prueba la capacidad de una ciudad que se prepara para recibir a las dos parcialidades en el partido que definirá el primer ascenso a la Primera Nacional.

La expectativa es enorme. Cipolletti agotó los 17 colectivos organizados por la institución y ya superó las 2.500 entradas vendidas , de las 4.000 que dispuso el Consejo Federal. La misma cantidad de localidades fue asignada al conjunto formoseño.

Sin embargo, la movilización no se limitará a los viajes organizados por los clubes. Numerosos hinchas también llegarán por sus propios medios, en vehículos particulares y otras alternativas de transporte, por lo que la demanda de alojamiento y servicios comenzó a convertirse en uno de los principales temas de la previa.

En ese contexto, LM dialogó con Raúl Angonoa, secretario de Gobierno de San Francisco, quien brindó detalles sobre la infraestructura hotelera, las alternativas disponibles en ciudades cercanas y el operativo de seguridad que se prepara para el domingo.

Una ciudad de 600 plazas hoteleras y alternativas en toda la región

San Francisco está ubicada en el este de la provincia de Córdoba, muy cerca del límite con Santa Fe. Su posición geográfica la convierte en un punto de conexión entre distintas ciudades de ambas provincias, con Villa María y Santa Fe capital entre los principales centros urbanos de referencia.

La ciudad cuenta con aproximadamente 600 plazas hoteleras, una capacidad que podría verse exigida por la llegada de simpatizantes de los dos equipos. Sin embargo, desde el municipio aseguran que existen otras posibilidades para quienes todavía buscan dónde pasar la noche.

“La ciudad está lista para recibir a más de 600 visitantes, además cuenta con casas de particulares de alquiler y hay ciudades satélites que están dentro del radio de 100 kilómetros donde también podrían albergar a muchos visitantes más”, explicó Angonoa.

Raúl Angonoa.

El funcionario destacó que el movimiento de hinchas también representará una oportunidad para los sectores hotelero y gastronómico de la ciudad. “Es importante el flujo de personas que piensan venir a San Francisco, así que los vamos a estar esperando con toda la infraestructura que tiene la ciudad para alojarlos y para darle el servicio gastronómico que requieran”, sostuvo.

La convocatoria llamó la atención de las autoridades locales, sobre todo por las distancias que deberán recorrer ambas parcialidades. “La verdad que nos sorprendió el interés, si bien el partido lo amerita, porque es un ascenso lo que se está disputando, e importante, el interés por la distancia, porque son ciudades muy distantes de San Francisco, tanto Formosa como Cipolletti”, reconoció.

“Que tengan esa predisposición a concurrir a la ciudad para ver el partido, nos ha sorprendido. Nosotros a través de la Dirección de Deportes estamos tratando de ver todos los detalles para que sea una fiesta”, agregó.

Rafaela, Morteros, Arroyito y Las Varillas, las alternativas para alojarse

La principal duda de los hinchas que viajarán por su cuenta es dónde conseguir alojamiento si se completa la capacidad hotelera de San Francisco. En ese sentido, Angonoa enumeró distintas localidades cercanas que pueden funcionar como alternativas.

“Nosotros tenemos, a 90 kilómetros a la redonda ciudades muy importantes como Rafaela, Provincia de Santa Fe, que tiene quizá la misma o más capacidad hotelera que San Francisco. Morteros, al norte, Arroyito, hacia el oeste, Las Varillas, hacia el sur”, detalló.

La posibilidad de hospedarse en ciudades cercanas aparece como una opción para quienes planean llegar el sábado y trasladarse el domingo hasta el estadio Juan Pablo Francia.

“Son todas ciudades satélites que están entre 70 y 90 kilómetros de San Francisco y tienen gran capacidad hotelera. Por ese tema no van a tener inconvenientes y van a conseguir alojamiento primero en San Francisco y cuando se agote, seguramente en las ciudades satélites e incluso acá en las casas particulares que van a estar a disposición para el alquiler temporario”, aseguró.

Cómo será la seguridad para los hinchas de Cipolletti y San Martín

La presencia de dos parcialidades que recorrerán cientos de kilómetros también obliga a organizar un operativo especial de seguridad y tránsito. Desde el municipio destacaron la experiencia de la Policía de Córdoba en eventos de gran convocatoria.

“Acá nosotros estamos acostumbrados a recibir eventos de alta concurrencia, así que la policía de la provincia de Córdoba está capacitada para cualquier tipo de operativo de seguridad de estas características”, afirmó Angonoa.

El encuentro se disputará en el Juan Pablo Francia, escenario de Sportivo Belgrano, ubicado sobre la Ruta Nacional 19. Su localización es uno de los puntos que el funcionario destacó por los accesos desde distintos sectores de la región.

“El estadio es muy cómodo, tiene una gran capacidad, un muy buen acceso. Está sobre la ruta que viene de Santa Fe y que va hacia Córdoba sobre la ruta 19. Es de fácil acceso tanto para el local como para el visitante. Después quedará en manos del operativo de seguridad cómo serán los ingresos”, explicó.

La organización también contempla la participación de agentes municipales para acompañar el trabajo policial, especialmente en la circulación peatonal y vehicular.

“Además van a contar con el apoyo municipal, tanto de la gente de tránsito como la gente de guardia municipal que también colabora y apoya a la policía provincial con la prevención y operativos de seguridad. Tanto en la seguridad vial como de las personas”, agregó.

“San Francisco, Ciudad de Eventos”

Aunque la final del Federal A tendrá características particulares por la llegada de hinchas desde Río Negro y Formosa, las autoridades aseguran que San Francisco cuenta con experiencia en la organización de actividades multitudinarias.

“En general tenemos eventos masivos de más de 20.000 personas. Tenemos un festival muy grande en febrero, el Festival del Humor, la Canción y la Buena Mesa, pero se hace en otro predio. Está muy cerca, está dentro de la ciudad también, donde albergamos más de 10.000 personas por noche, son dos noches”, recordó Angonoa.

El calendario local también incluye actividades deportivas de nivel nacional. “Después tenemos campeonato Nacional de Baby fútbol, maratón, rally, feria nacional del libro. Tenemos muchos eventos, de hecho nosotros nos llamamos a San Francisco Ciudad de Eventos, porque todos los fines de semana tenemos eventos de gran magnitud, mayor o menor. La rural también tiene un evento que se llama San Francisco Expone”, enumeró.

La diversidad de propuestas obliga al municipio a mantener una estructura preparada para convocatorias de distintas características. “En distintos rubros, ya sea tanto lo comercial, como lo cultural y lo deportivo, todos los fines de semana tenemos algún tipo de evento de mayor o menor magnitud. De hecho tenemos varios lugares cerrados para albergar a un número importante de personas que son municipales”, indicó.

Entre esos espacios aparece uno de los principales recintos de la ciudad. “Tenemos un Súper Domo municipal de dimensiones importantes y dos o tres locales más que son para albergar justamente eventos de esa característica. Sin duda, aquí contamos con todas las herramientas como para albergar eventos de esa característica”, aseguró.

El fútbol tampoco es ajeno a esta experiencia. Sportivo Belgrano, el club anfitrión de la final, participa del Federal A y habitualmente recibe partidos de importancia regional y nacional.

“Incluso cuando juega nuestro equipo, que también participa en este campeonato, algún partido importante, ya sea de Copa Argentina, Federal A, o muchas veces que cuando hay clásicos cercanos, albergan una gran cantidad de personas. Así que estamos capacitados para recibirlos”, concluyó.

El próximo domingo 25 de octubre, desde las 15, Cipolletti y San Martín de Formosa disputarán en el estadio Juan Pablo Francia el partido más importante de sus respectivas temporadas. San Francisco se prepara para recibirlos con la expectativa de que la definición por el ascenso se desarrolle en un marco de fiesta y con ambas parcialidades acompañando a sus equipos.