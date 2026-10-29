El Tribunal de Disciplina eliminó a Boca Unidos del Federal A: cómo afecta a Cipolletti

Tras los incidentes ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, que obligaron a suspender el partido, el equipo correntino quedó afuera por escritorio.

El Tribunal de Disciplina tomó una decisión histórica al eliminar a Boca Unidos del Federal A, tras los incidentes en el partido contra Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. El encuentro tuvo que suspenderse a los 40 minutos cuando la hinchada del club correntino tiró bombas de estruendo que estallaron cerca de cuatro jugadores visitantes.

El club de Chivilcoy se convirtió en el segundo clasificado a los cuartos de final, sin la necesidad de jugar la vuelta de la tercera etapa de la reválida, junto con Cipolletti , que pasó a esta instancia tras perder la final por el ascenso con San Martín de Formosa .

Además de la eliminación, el Tribunal de Disciplina decidió sancionar a Boca Unidos con el pago de una multa de cien entradas generales durante tres partidos y la suspensión del Estadio Leoncio Benítez por la misma cantidad de fechas.

#FederalA Boca Unidos eliminado del torneo



Multa y clausura del estadio.



Gimnasia Chivilcoy se suma a Cipolletti y ya son dos los equipos que están en 4tos de final por el segundo ascenso. pic.twitter.com/iop2PygFBI — Diego Esteban Pais (@diegoepais) October 29, 2026

El mensaje de Boca Unidos tras la eliminación

En sus redes sociales, el club correntino expresó su pesar por la decisión: "Nos duele profundamente que una temporada de tanto esfuerzo, compromiso y sacrificio termine de esta manera, sin la posibilidad de definir deportivamente una serie por la que nuestros jugadores y cuerpo técnico trabajaron durante todo el año".

También manifestó que continuará con la investigación para encontrar a los culpables: "El Club Atlético Boca Unidos no parará hasta dar con los responsables de estos hechos y adoptará todas las medidas disciplinarias y legales que correspondan, dentro de sus atribuciones, frente a quienes ocasionaron semejante daño a nuestra institución".

#FederalA - COMUNICADO OFICIAL



El Consejo Federal dió por ganado el partido a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy tras lo sucedido en el partido de ida por la tercera etapa de la Reválida frente a Boca Unidos de Corrientes.



Así lo informó el club Correntino: pic.twitter.com/kmwuSfwAJ8 — RESULTADOS FÚTBOL (@Resul_Futbol) October 29, 2026

Como afecta a Cipolletti la eliminación de Boca Unidos

Cipolletti espera en los cuartos de final de la revalida en búsqueda del segunda ascenso a la Primera Nacional. Por haber jugado la final ante San Martín de Formosa, ocupa automáticamente la primera posición del ordenamiento, por lo que disputará la instancia de playoffs ante el clasificado con peor ranking.

La eliminación de Boca Unidos repercute en el futuro de Cipo, ya que el club correntino era uno de los candidatos más probables a enfrentarse en los cuartos de final porque estaba 12º entre los 14 clasificados, por lo que si superaba a Gimnasia, había un alto porcentaje de que se de el duelo.

Sportivo Las Parejas, el peor clasificado (14º), perdió la ida contra Alvarado por 1-0, mientras que Gimnasia de Concepción del Uruguay (13º) empató en cero contra Olimpo y Juventud Antoniana de Salta (11º) venció por 3-0 a Sol de América, por lo que se perfila como el principal candidato para ser rival de Cipolletti.

"Salta"



Porque la provincia se ilusiona con la vuelta de Juventud Antoniana a la Primera B Nacional. pic.twitter.com/EqA8EH6Nfm — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 24, 2026

Sin embargo, habrá que esperar a que terminen las series de octavos de final, ya que si Sportivo Las Parejas le da vuelta el global a Alvarado, se convertirá en el rival de Cipo. Si pierde pero Gimnasia de Concepción vence a Olimpo, se enfrentará al equipo neuquino.

Este es el ordenamiento, del mejor al peor ubicado: