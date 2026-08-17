Video: tremendo choque en una categoría zonal de automovilismo

Ocurrió en el Autódromo y Kartódromo Héroes de Malvinas de Carhué. El hecho quedó registrado en distintas filmaciones sobre el episodio que generó fuerte conmoción.

El Autódromo y Kartódromo Héroes de Malvinas de Carhué , ubicado en la provincia de Buenos Aires , fue el escenario de un tremendo accidente que generó una fuerte preocupación durante una carrera de una categoría promocional. Es que dos pilotos fueron gravemente heridos producto de una brutal colisión.

Por un motivo que todavía está bajo investigación, los autos identificados con el 14 y 9 chocaron en la pista, según se puede ver en un video captado que grabó el momento. A través de las imágenes cuesta resolver los detalles de lo sucedido debido a que se trata de una pista de tierra, lo que generó una importante nube de humo que no pasó desapercibida.

Pero según las cámaras, parecería que uno de los automóviles, en formato de monoplaza, quedó detenido sobre el trazado debido a que no pudo largar de parado en la grilla por un motivo que podría corresponder a una falla mecánica. Cuando sus contrincantes intentaban abrir la segunda vuelta de la carrera, algunos autos de carrera no vieron que estaba detenido producto de la tierra que volaba en la recta y, también en consecuencia de una posible mala señalización con las banderas, terminaron impactando contra quien no pudo largar.

Ante este episodio, la Policía Bonaerense no pudo determinar cómo se desencadenó el choque y el caso está a cargo de la UFI N°3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen y ambos vehículos fueron incautados para peritar si se trató de una falla mecánica.

Ante este episodio, los pilotos Germán Palella, de 55 años, y Gian Elortegui, de 29, tuvieron que ser trasladados al hospital de mencionada ciudad con lesiones de carácter grave.

La carátula de la Justicia

"Lesiones culposas" es la carátula de la justicia en el expediente PP-17-00-004851-26/00 sobre el accidente que se dio ante las cerca de 1300 personas que vivieron la jornada del automovilismo zonal.

El informe policial alega que, a su vez, no se registraron otros incidentes de relevancia, tampoco heridos, detenidos ni aprehendidos. Mientras tanto, continúan los peritajes para determinar lo sucedido con el accidente que conmocionó a todos.

El impactante vuelco en el TC 2000

Hace poco más de una semana, el TC 2000 vivió un momento de máxima tensión durante la final de la sexta fecha del campeonato 2026, disputada este domingo en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay. Tomás Fernández protagonizó un fuerte accidente en los primeros metros de la competencia, cuando perdió el control de su Nissan Kicks, se despistó y terminó impactando violentamente contra el muro perimetral del circuito pampeano.

Cómo fue el violento accidente que lo tuvo a Tomás Fernández como víctima

El piloto oriundo de San Jorge, Santa Fe, tocó el pianito interno y el auto reaccionó con un violento latigazo que le hizo perder el control. Luego de pisar el pasto, la unidad preparada por Pfening Competición ya no pudo regresar a la pista y siguió una trayectoria directa hacia el paredón, contra el que chocó con fuerza antes de dar varios tumbos y quedar completamente destruida.

#TC2000 | GOLPAZO DE TOMÁS FERNÁNDEZ EN TOAY



El piloto de la Nissan Kicks sufrió este tremendo impacto en el amanecer de la competencia de TC2000 en La Pampa. Bajó por sus propios medios aunque visiblemente golpeado, y ya fue trasladado por el equipo médico.



Carburando… pic.twitter.com/wnYbqz1Yhn — Campeones (@Campeonesnet) August 9, 2026

A pesar de la violencia del impacto, el corredor logró salir del vehículo por sus propios medios, aunque evidenció signos de dolor después del accidente. Posteriormente fue trasladado en ambulancia y atendido con camilla y cuello ortopédico, antes de ser derivado al Hospital René Favaloro de Santa Rosa para realizarse los estudios correspondientes. Al baja, incluso levantó su mano derecha, un gesto que llevó tranquilidad al ambiente.

El propio Fernández explicó cómo se produjo el accidente luego de recibir atención médica y llevó tranquilidad sobre su estado general. “Un golpe fuerte, pero todo bien. Con algunos dolores. Pegó un latigazo el auto cuando le doy al piano interno y cuando caigo al pasto fue derecho al paredón”, relató el piloto en diálogo con Carburando durante la transmisión de TyC Sports. De todos modos, quedó bajo observación por una posible lesión.

La magnitud del golpe obligó a realizarle controles médicos para descartar consecuencias de mayor gravedad y, según las primeras informaciones, existía la posibilidad de que Fernández tuviera una costilla fisurada. El diagnóstico definitivo quedó sujeto a los estudios realizados en el hospital, mientras en el circuito la preocupación inicial dio paso al alivio luego de comprobar que el piloto había podido salir por sus propios medios del Nissan Kicks.

#TC2000 | GOLPAZO DE TOMÁS FERNÁNDEZ EN TOAY



El piloto de la Nissan Kicks sufrió este tremendo impacto en el amanecer de la competencia de TC2000 en La Pampa. Bajó por sus propios medios aunque visiblemente golpeado, y ya fue trasladado por el equipo médico.



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El accidente también provocó la neutralización de la competencia y modificó el desarrollo de una carrera que terminó teniendo una intensa lucha por la victoria. Marcelo Ciarrocchi, que había quedado al frente con su Fiat Pulse de ATRacing, recibió posteriormente un pase y siga por boxes debido a un adelantamiento en la largada. Tras la reanudación, la pelea por la punta quedó abierta hasta los últimos metros.

Ponce de León logró el triunfo en una carrera accidentada

Finalmente, Gabriel Ponce de León se quedó con el triunfo al volante de un Toyota Corolla Cross de Corsi Sport, después de protagonizar un cerrado duelo con Franco Vivian. El tricampeón del TC 2000 logró contener al Chevrolet Tracker del equipo Pro Racing y cruzó la bandera a cuadros apenas 25 centésimas por delante. Franco Morillo completó el podio y permitió que los Chevrolet Tracker ocuparan el segundo y tercer lugar.