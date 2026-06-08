Quién era el piloto de automovilismo que murió en un choque junto a su papá y un empleado de la familia

El brutal accidente ocurrió sobre la ruta 94. En el lugar murieron todos los ocupantes de los dos vehículos que protagonizaron el choque frontal.

Quién era Patricio Galván, el piloto que murió junto a su padre en un impactante choque frontal en la Ruta 94.

Cuatro personas murieron tras un brutal choque frontal que se registró este fin de semana entre un auto y una camioneta en la Ruta Provincial N°94, en la provincia de Santa Fe . En las últimas horas, se conoció la identidad de los fallecidos, entre ellos un reconocido piloto de automovilismo.

En la camioneta Toyota Hilux viajaban tres hombres oriundos de Teodelina, mientras que el automóvil Chevrolet Prisma era conducido por un bombero retirado que seguía prestando servicios en el cuartel de Villa Cañás .

El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, Leonardo Mena, confirmó el trágico desenlace: "El saldo fue fatal para todos los participantes".

Las víctimas a bordo de la camioneta eran Patricio Galván, un piloto de turismo promocional de 34 años; su padre Gerardo Galván; y un empleado de la familia, Jonhatan Kuzic. Fuentes policiales precisaron que el auto era conducido por Hugo Sangiacomo, un bombero retirado.

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Qué se sabe del accidente que sufrió Patricio Galván

A raíz de la magnitud del accidente, las autoridades de la Comisaría N°7 de Teodelina dispusieron el corte total de la Ruta Provincial 94 durante varias horas.

Esta medida fue indispensable para que el personal de criminalística pudiera trabajar en el relevamiento de la escena, analizar las marcas de frenado y evaluar cómo quedaron posicionados los restos de la camioneta y el automóvil sobre la calzada resbaladiza.

Las tareas culminaron entrada la jornada con la remoción y el traslado de las unidades dañadas para continuar con los análisis mecánicos correspondientes.

El siniestro se produjo en la Ruta Provincial 94, en una curva conocida como "curva de García Varela", a pocos kilómetros del ingreso a la ciudad de Teodelina. Según reveló el medio local Aire de Santa Fe, la curva pronunciada podría haber sido un factor en la colisión, aunque las causas exactas se encuentran bajo investigación.

choque frontal muerte santa fe El brutal accidente ocurrió en la ruta 94.

De igual manera, las condiciones climáticas adversas, con lloviznas y calzada resbaladiza, forman parte de las hipótesis que analizan los investigadores. Sin embargo, los peritajes continúan para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.

No se descartan otras hipótesis, como el estado de la ruta o eventuales fallas mecánicas, mientras los investigadores trabajan para reconstruir la mecánica del impacto.

"El automovilismo está de luto"

Al momento del accidente viajaba junto a su padre, Gerardo Galván, y Jonhatan Kuzic, empleado de la familia, quienes también perdieron la vida.

Desde la organización del Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense publicaron un mensaje de despedida en Facebook: "El automovilismo está de luto. Con profundo dolor informamos que, hace pocas horas, como consecuencia de un trágico accidente vial, fallecieron Patricio Galván, su padre Gerardo Galván y un empleado oriundo de la localidad de Teodelina".

"Patricio y Gerardo permanecerán para siempre en nuestros recuerdos, formando parte de la historia de nuestra categoría y de cada uno de quienes compartieron momentos junto a ellos", subrayaron.

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También la cuenta “Las Vascas Crono” publicó un mensaje para despedir al piloto y acompañar a sus seres queridos en medio del dolor. "Lamentamos tu pronta partida Patricio Galván, te recordaremos siempre. Saludos a tu familia y amigos. QEPD", escribieron en un posteo de Facebook.

Otro de los fallecidos que fue recordado en redes sociales fue Hugo Sangiacomo, conocido como como un hombre con vocación por su trabajo como bombero voluntario durante 35 años.

Su accionar quedó en la memoria local, por lo que vecinos y colegas destacaron su entrega, pidieron acompañar a la familia y definieron su paso como un ejemplo de servicio profundo.