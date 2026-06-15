Mientras se disputa el mundial: un club de primera división se quedó sin técnico

Mientras las miradas están puestas en la Copa del Mundo, el fútbol argentino sigue su curso. En las últimas horas un club anunció la salida de su DT.

El fútbol argentino sigue su camino en paralelo a la Copa del Mundo y aparecen distintos cambios inesperados que pueden marcar el futuro de los clubes de la Primera División. Así como Ander Herrera y Boca anunciaron que seguirán por distintos caminos , o Talleres que cerró la llegada de Jorge Sampaoli para ser su nuevo DT, un club de la máxima categoría del país se quedó sin su DT.

Por decisión de la comisión directiva, el equipo se quedó sin entrenador y tendrán la misión de encontrar un reemplazante para afrontar los torneos tanto nacionales como internacionales.

Barracas Central anunció en sus redes sociales que llegó a un acuerdo con Ruben Darío Insua para rescindir el contrato que los unía. "Fin de un ciclo histórico. El Club Atlético Barracas Central informa que Rubén Darío Insúa ha dejado de ser el director técnico del primer equipo. El común acuerdo entre las partes llegó luego de varias reuniones y se cristalizó en las últimas horas con la firma de su desvinculación con la institución".

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Cabe recordar que en el ciclo a cargo del equipo, dirigió 74 partidos oficiales donde sumó 22 victorias, 29 empates y 23 derrotas. "Su gestión quedará marcada por hitos trascendentales para nuestra institución como la histórica clasificación de Barracas Central a la CONMEBOL Sudamericana 2026 que significó la primera participación internacional del club. Además, consiguió la clasificación a los playoffs de la Liga Profesional en dos temporadas consecutivas", sumaron en su escrito.

Por otra parte, escribieron para destacar: "Su nombre formará parte de una de las etapas más importantes en la historia reciente de Barracas Central".

Más allá de la clasificación a la Copa Sudamericana, su último período en el club quedó marcado debido a que no clasificó para los playoffs del Torneo Apertura, habiendo llegado con chances a la última fecha donde perdió con Banfield. A su vez, plano internacional terminó último con tan solo tres puntos por tres empates distintos.

Ruben Dario Insua

Arruabarrena habló por primera vez como técnico de Boca: qué dijo

Tras superarse las complicaciones climáticas que demoraron temporalmente las operaciones aéreas, el entrenador Rodolfo Arruabarrena arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para formalizar su esperado regreso a la dirección técnica del Boca.

El flamante estratega xeneize, quien llega para suceder en el cargo a Claudio Úbeda, se trasladó de forma inmediata hacia el centro de entrenamiento que la institución posee en dicha localidad bonaerense con el propósito de sellar su correspondiente vínculo contractual y mantener las primeras reuniones presenciales de trabajo con el presidente del club, Juan Román Riquelme.

En sus declaraciones iniciales brindadas a los medios de prensa presentes, el "Vasco" manifestó su profunda ilusión y optimismo de cara a este segundo ciclo al frente del primer equipo, recordando que su etapa anterior al mando del plantel se extendió entre agosto de 2014 y febrero de 2016, período en el cual cosechó dos títulos oficiales.

"Es la segunda etapa y espero poder estar a la altura y responderle a la gente que ha confiado en mí. Tratar de armar un equipo competitivo, que pueda demostrar y estar identificado con el hincha", expresó el director técnico en el inicio de su conversación con la prensa.

"Si he aceptado es porque estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas, habrá algunas altas, pero confío en los jugadores que están, si no me hubiese quedado en casa con mi familia", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2065454540984336832&partner=&hide_thread=false "ESTOY CONVENCIDO QUE HAY UN BUEN PLANTEL... CREO QUE HAY JUGADORES CON PERSONALIDAD". Las palabras del Vasco Arruabarrena en su llegada a Argentina antes de ser presentado como nuevo entrenador de Boca.



#ESPNMundial pic.twitter.com/c1SVfkV2Zz — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026

Consultado por qué debe tener un jugador de Boca, respondió: "Personalidad, no tiene que ser ni tan viejo ni tan joven; ni ser técnico ni ser no técnico, tiene que tener personalidad y creo que hay jugadores con personalidad. Hay algunos que no han pasado un buen semestre, esperemos poder potenciarlos y alguna llegada de jugadores que nos dará un salto de calidad".

"Saben todos lo que significa Boca para mí. Fueron dos o tres charlas con Román, aclarando algunas cuestiones y mucho más no. Hacer un análisis del equipo, del plantel, del plantel de Reserva y tratar de poder firmar y tener ya el cara a cara con Román y hablar un poco más claro", concluyó sobre su llegada.

El director técnico remarcó la importancia de armar un conjunto altamente competitivo que logre una rápida identificación con el socio y el simpatizante xeneize, al tiempo que aclaró con prudencia que los detalles finos de la planificación se terminarán de pulir una vez que se completen las formalidades administrativas de la firma del contrato durante la tarde.

Respecto de la conformación actual del grupo de futbolistas, y en un escenario donde ya se confirmaron las desvinculaciones del mediocampista español Ander Herrera y del delantero Nicolás Orsini, Arruabarrena exhibió un fuerte voto de confianza hacia la base de profesionales disponibles en la Ribera.

Así está conformado el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena

El cuerpo técnico del "Vasco" estará estructurado por Diego Markic como principal asistente, Juan Gobet, el especialista egipcio Amr Mokhtar y el preparador físico Gustavo Roberti. La agenda oficial establece que el nuevo cuerpo técnico iniciará formalmente las actividades de pretemporada el próximo jueves 18 de junio en el predio de Ezeiza, prestando especial atención al desarrollo y la promoción de las divisiones inferiores para elevar los niveles de competencia interna.