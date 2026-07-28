Deportes La Mañana Torneo Apertura No la viste venir: hoy arranca la segunda fecha del Clausura en el fútbol argentino

La primera fecha del torneo Clausura comenzó el jueves pasado, apenas cuatro días después de la finalización del Mundial 2026. Ese primer capítulo finalizó el domingo y, luego de un lunes sin acción, este martes dará inicio la segunda fecha del certamen del fútbol argentino.

Serán tres jornadas de cuatro partidos cada una, ya que habrá tres encuentros que se disputarán la semana siguiente. Eso se debe a que Boca, Lanús y Tigre están disputando los playoffs de 16avos de final de la Copa Sudamericana.

La segunda fecha comenzará este martes con dos partidos a las 19: Banfield-Sarmiento (zona B, TNT Sports) y San Lorenzo-Gimnasia de Mendoza (zona A, ESPN Premium).