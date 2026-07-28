No la viste venir: hoy arranca la segunda fecha del Clausura en el fútbol argentino
Luego del Mundial 2026, el certamen doméstico comenzó rápidamente y, tras un día de descanso, inicia el segundo capítulo.
La primera fecha del torneo Clausura comenzó el jueves pasado, apenas cuatro días después de la finalización del Mundial 2026. Ese primer capítulo finalizó el domingo y, luego de un lunes sin acción, este martes dará inicio la segunda fecha del certamen del fútbol argentino.
Serán tres jornadas de cuatro partidos cada una, ya que habrá tres encuentros que se disputarán la semana siguiente. Eso se debe a que Boca, Lanús y Tigre están disputando los playoffs de 16avos de final de la Copa Sudamericana.
La segunda fecha comenzará este martes con dos partidos a las 19: Banfield-Sarmiento (zona B, TNT Sports) y San Lorenzo-Gimnasia de Mendoza (zona A, ESPN Premium).
Desde las 21:15, por la zona B, llegará el turno de Central-Racing (ESPN Premium) y Argentinos-Estudiantes de Río Cuarto (TNT Sports). El duelo de "academias" asoma como uno de los más atractivos de la fecha.
Cómo sigue la fecha
Miércoles 29 de julio
14.30 Barracas Central – Aldosivi -Zona B-
17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra -Zona A-
19.15 Gimnasia – River -Zona B-
21.30 Instituto – Platense -Zona A-
Jueves 30 de julio
19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán -Zona B-
19.00 Talleres – Vélez -Zona A-
21.15 Independiente – Newell’s -Zona A-
21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán -Interzonal-
Miércoles 5 de agosto
19.00 Boca – Estudiantes -Zona A-
21.15 Tigre – Belgrano -Zona B-
Jueves 6 de agosto
19.00 Unión – Lanús -Zona A-
Un día de descanso y a jugar de nuevo
Fecha 3
Sábado 1 de agosto
- 15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión -Zona A-
- 15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield -Zona B-
- 18.00 Belgrano – Argentinos -Zona B-
- 18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia -Zona A-
- 20.30 Racing – Tigre -Zona B-
Domingo 2 de agosto
- 14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central -Interzonal-
- 14.30 Aldosivi – Gimnasia -Zona B-
- 17.00 Newell’s – Boca -Zona A-
- 19.15 River – Rosario Central -Zona B-
- 21.30 Lanús – Instituto -Zona A-
Lunes 3 de agosto
- 16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B-
- 19.00 Platense – Talleres -Zona A-
- 19.00 Vélez – Independiente -Zona A-
- 21.15 Central Córdoba – San Lorenzo -Zona A-
- 21.15 Huracán – Atlético Tucumán -Zona B-
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