El próximo rival de Cipo festejó la clasificación con el ritual de los noruegos

Se trata de Huracán Las Heras de Mendoza, que se metió en la zona Campeonato del Federal A.

El último fin de semana finalizó la fase regular del Federal A . Cipo ya estaba clasificado a la zona Campeonato e incluso teniendo fecha libre le alcanzó para ser el mejor de la zona 3. Restaba conocerse a uno de sus ocho rivales para la próxima etapa y se trata de Huracán Las Heras , que empató 0 a 0 con FADEP , también de Mendoza .

Luego de la igualdad sin goles en el estadio General San Martín, los jugadores lasherinos festejaron con su gente y lo hicieron de manera muy particular. Con el arquero Franco Agüero golpeando el bombo y sus compañeros sentados, emularon a los "vikingos" remadores, el festejo que popularizó la selección de Noruega durante el Mundial 2026.

La celebración cosechó algunos elogios y también varias críticas en las redes sociales. Al lado de los jugadores sentados también se lució una bandera que replicó la de la selección argentina en el Mundial tras el partido ante Inglaterra: "Las Malvinas Son Argentinas".

"Ponen un trapo de las Malvinas y hacen el festejo de otro país", comentaron algunos usuarios.

"Cómo se festeja? Como quiere el que está en Zona Campeonato", fue la leyenda que adjuntó el club con el video del festejo que se viralizó rápidamente.

Huracán Las Heras, un apuntado para ascender

El año pasado, en el Federal A, el equipo marcado para subir de categoría fue Ciudad Bolívar, que hoy milita en la Primera Nacional.

Para este año, en los pasillos del ascenso se comenta que el globo mendocino es uno de los principales candidatos al ascenso.

Ese favoritismo ya fue comprobado por Deportivo Rincón, que padeció arbitrajes polémicos en el empate 1 a 1 en Mendoza y la derrota 0-1 en el norte neuquino.

José Díaz fue el juez en Mendoza, donde adicionó 10 minutos y cobró un penal dudoso antes del descanso. Por su parte, César Ceballo fue muy criticado por la gente del León tras su desempeño en el Elías Moisés Gómez, donde tuvo varios fallos controversiales.

"El penal que definió el partido fue la corona de la inoperancia de Ceballo y truncó definitivamente las aspiraciones del equipo neuquino para el resto del campeonato", consignó la prensa del club neuquino.

Cuando enfrentó a Cipo, también hubo igualdad 1 a 1 en Mendoza, pero en La Visera el equipo de Fabián Enríquez lo goleó 3 a 0, en un partido sin equivalencias futbolísticas.

El próximo domingo, en el estadio de la calle O'Higgins, el albinegro pondrá primera en la zona Campeonato contra este complejo rival. Uno de los puntos más sensibles a resolver es la ausencia de Federico Acevedo, goleador del equipo en el torneo con seis tantos, quien no extendió su contrato, que vence en diciembre, y fue separado del plantel.

Se estima que la delantera tendrá a Martín Peralta y el último refuerzo: Nahuel Luna.

Fixture para Cipo en la zona Campeonato

*FECHA 1 - 2/8*

Cipolletti - Huracán Las Heras

*FECHA 2 - 8/8*

Villa Mitre - Cipolletti

*FECHA 3 - 12/8*

Cipolletti - Argentino MM

*FECHA 4 - 16/8*

Kimberley - Cipolletti

*FECHA 5 - 23/8*

Cipolletti - Atenas

*FECHA 6 - 30/8*

Libre

*FECHA 7 - 6/9*

Olimpo - Cipolletti

*FECHA 8 - 13/9*

Cipolletti - Alvarado

*FECHA 9 - 20/9*

Juventud Antoniana - Cipolletti