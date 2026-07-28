"Hoy lo queremos decapitar": la extraña frase de un histórico de Boca para defender a Álvaro Montero

Una figura de renombre en el club quiso defender al arquero colombiano y terminó lanzando una frase que hizo ruido. Quién fue.

Álvaro Montero no tuvo una buena noche en la goleada que recibió Boca ante Deportivo Riestra en una noche penosa que no pasó desapercibida en el club. Su rendimiento quedó bajo la lupa, principalmente por lo hecho en el tercer tanto donde algunos amantes del fútbol le cuestionan su posición adelantada de la línea del arco, más allá de la inacción de los jugadores que no frenaron la carrera del rival.

En medio de las críticas que recibió el arquero colombiano que llegó en este mercado de pases al club de La Ribera, luego de su paso por Vélez, un histórico del club salió a defenderlo en un programa de televisión. Pero, llamativamente, lo hizo con una expresión que generó controversia.

"Es un arquero de selección, por Dios. Es un arquero de selección. Hoy lo queremos decapitar... Bue, está dentro de ese presentar examen ya en Boca. Ya presentó examen en Vélez, con sus responsabilidades. Para mí, no tengo dudas que se va a reponer y darle para adelante". Quien esbozó esa frase particular fue el histórico arquero de Boca Óscar Córdoba.

"ES UN ARQUERO DE SELECCIÓN, POR DIOS." Óscar Córdoba elogió a Álvaro Montero y expresó que se va a reponer luego del 0-3 de Boca vs. Riestra.



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El análisis de Córdoba sobre los goles que recibió Montero ante Riestra

En el diálogo con ESPN, analizó los goles que recibió el arquero: "El primer gol la bola pasa al segundo sector y todos se quedan viendo la trayectoria, eso es llamar al central o volante que cierre, y después la decisión de cortar la bola abajo fue una mala decisión".

"El segundo gol es idéntico, misma maniobra, doble jugada y lamentablemente no alcanza a detener", continuó analizando y cerró con el tercero de los tantos: "El tercer gol es increíble que un jugador parta de su zona defensiva, recorra 70 metros y que le tire un globo: podés medir 3 metros, si estás adelantado, la bola te pasa por encima, siento que con el deseo de hacer algo más, adelanta sus pasos, confía en su estatura y luego cuando manda el manotazo no encuentra pelota".

Cómo fue la derrota de Boca ante Riestra

La cinta de capitán de Lautaro Blanco fue una de las novedades en Boca, que comenzó el Clausura jugando frente a Deportivo Riestra como visitante. El lateral izquierdo, el arquero Montero y Santiago Ascacibar fueron los tres habitualmente titulares que repitieron y el resto fue un equipo alternativo que puso el Vasco Arruabarrena.

La rotación obedeció al partido del próximo jueves por Copa Sudamericana, como visitante, frente al modesto O'higgins, por la vuelta de los playoffs.

El xeneize dejó una imagen pobrísima ante un rival que aprovechó al máximo las oportunidades que tuvo, anotó las primeras tres y goleó merecidamente.

Crónica de otra noche de terror

El comienzo fue favorable para el xeneize en el trámite, pero pésimo en el marcador. La visita había tenido un par de chances que no pudo concretar y en el primer ataque serio, Riestra lo lastimó.

Un centro pasado a la espalda de Braida fue bajado por Alonso y Braian Sánchez la mandó a guardar de cabeza.

¡ARRIBA EL MALEVO! Doble cabezazo en el área y gol de Sánchez para el 1-0 de Riestra contra Boca.



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Boca salió a buscar el empate y Zenón fue el más peligroso con dos remates de media distancia que Nacho Arce tapó en buena forma. El más flojo del xeneize fue Velasco, que no terminó una bien.

Riestra fue un peligro latente, porque casi sin tener la pelota llegó al segundo a los 22' del primer tiempo. Tras una pelota parada, la defensa no supo como rechazar en el juego aéreo y el arquero Montero respondió mal nuevamente. Carlos Quintana anotó con otro cabezazo para aumentar la ventaja en favor del Malevo.

¡LA PELOTA PARADA DEL MALEVO! Céliz, Quintana y Alonso ganaron por arriba en el área para que llegue el 2-0 de Riestra ante Boca.



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Otra vez Zenón y el pibe Flores fueron los más incisivos, pero Arce se mostró seguro en los pocos intentos de Boca con disparos desde lejos.

Antes del final del primer tiempo, Alexander Díaz salió de contragolpe desde el campo propio, superó la débil marca de Blanco y Braida y la picó ante la salida de Montero. Un golazo que dejó a todos con la boca abierta.

¡¡¡CIERREN TODO, ES EL GOLAZO DEL CAMPEONATO!!! Alexander Díaz tomó la pelota en campo propio, la trasladó con calidad y se la picó a Montero para marcar el 3-0 de Riestra a Boca.



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Para el segundo tiempo, el Vasco puso a Sebastián Villa y Ángel Romero por Velasco y Alarcón, ambos de mal partido.

Sin embargo, la ecuación no cambió. La contundencia del resultado le dio todavía más sentido al planteo de Riestra, que como siempre se despojó de la pelota y no necesito juego asociado para defender lo que ya había conquistado.

Boca no generó situaciones de gol en todo el segundo tiempo y padeció el rigor físico que el rival le hizo sentir.

Así se fue el partido. El segundo tiempo estuvo totalmente demás y Riestra logró una histórica victoria en la primera vez que recibe a Boca.

SÍNTESIS

Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Braian Sánchez; Alexander Díaz, Antony Alonso. DT: Guillermo Duro.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Kevin Zenón; Alan Velasco y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles: PT 7 Sánchez (R), 23 Quintana (R), 38 Díaz (R).