Ya se jugaron los primeros partidos y los puntos corren. Registrate gratis en copa.lmneuquen.com y no le regalés más ventaja a los que ya están adivinando resultados.

Copa LMN: el Mundial 2026 ya arrancó y todavía podés sumarte para ganar la Ford Territory 0km

El Mundial 2026 ya no es una promesa: arrancó, los goles caen y el ranking de la Copa LMN ya tiene movimiento. Si todavía no te registraste, cada partido que pasó sin tu pronóstico es una ventaja que le estás regalando a miles de participantes que ya están sumando puntos por la Ford Territory 0 kilómetro .

La buena noticia es que todavía estás a tiempo. El torneo tiene 104 partidos y recién comenzó. Quedan grupos enteros por jugarse, octavos, cuartos, semifinales y una final.

La cantidad de puntos disponibles de acá en adelante sigue siendo enorme. Entrar ahora no es llegar tarde: es entrar antes de que se defina todo.

El mecanismo es tan simple como el fútbol mismo: ingresás a copa.lmneuquen.com, te registrás en menos de dos minutos de forma completamente gratuita y empezás a cargar tus pronósticos antes de cada partido. El sistema suma los puntos automáticamente según tus aciertos. No hace falta pagar nada, no hace falta comprar nada.

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Copa LMN 2026: cómo funciona y qué podés ganar

El premio es una Ford Territory 0 kilómetro, una de las SUV más buscadas del mercado argentino. Pantalla táctil de 8 pulgadas, asistentes de manejo, tracción 4x4 y cero kilómetros garantizados. Se la lleva el jugador que más puntos acumule al final del torneo.

No hay sorteo, no hay azar: acá gana el que más sabe de fútbol.

El concurso es abierto a todos los lectores de LM Neuquén y es 100% gratuito. El único requisito es registrarse en copa.lmneuquen.com y cargar los pronósticos antes del inicio de cada partido. Una vez que el árbitro pita el comienzo, esa fecha ya no admite más predicciones.

Por eso el consejo es siempre el mismo: no dejarlo para último momento.

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La Selección Argentina debuta este martes 16 ante Argelia. Es uno de los partidos más esperados de la fase de grupos y una de las oportunidades de oro para sumar puntos: el pronóstico exacto del marcador tiene más valor que cualquier otro resultado. Si sabés cómo juega la Selección, este es el momento de demostrarlo.

El Mundial tiene 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. Cada jornada es una nueva chance de acertar, sumar y escalar en el ranking. Los que entraron el primer día llevan ventaja, sí.

Pero en un torneo de 104 partidos, la diferencia todavía se puede revertir con constancia y buen ojo para los resultados.

Registrate ahora en copa.lmneuquen.com, cargá tus pronósticos antes del próximo partido y empezá a correr desde atrás con todo. La Ford Territory todavía no tiene dueño.