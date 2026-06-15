Golazo y pedido de disculpas: la particular historia del tunecino que hizo un gol para Suecia ante Túnez

Yasin Ayari, jugador que representa al seleccionado sueco, se disculpó tras un golazo ante los tunecinos en la victoria 5-1.

Cuando todos los hinchas de la Selección de Suecia festejaban el gol de Yasin Ayari, el propio jugador caminó algunos espacios del campo de juego con un gesto claro que transmitió un mensaje más que especial: pedido de disculpas para los hinchas de Túnez . Si bien se trataba de un gol más que importante debido a que fue el primero del seleccionado en el actual certamen, el jugador optó por celebrarlo de esa forma en un mundial 2026 plagado de partidazos.

Ante un descuido de la defensa tunecina, la pelota quedó en sus pies y en una rápida acción, el jugador le pegó desde afuera del área y sacó un fuerte disparo que se coló en un ángulo.

Detrás de él hay una situación especial en torno a Suecia y Túnez. Es que su madre nació en el país africano y es por eso que una de las posibilidades claras que tenía el jugador era jugar en esa selección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066343093637406795&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE SUECIA!



Ayari la agarró como SOÑAMOS TODOS: volea infernal para el 1-0 frente a Túnez.

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Tanto es así que en la previa a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la federación tunecina aceleró los papeles para que los represente en el certamen ecuménico. A pesar de esto, el jugador decidió seguir luciendo la camiseta de Suecia.

La decisión no fue casualidad, sino que hay un punto central: el jugador nació y se crió en Solna, ubicado al norte de la ciudad de la capital Estocolmo. En forma de agradecimiento, el jugador busca “devolverle algo al país que lo cuidó” representándolo con la Selección sueca.

Yasin

Su hermano, un deseo de la Selección tunecina

Su hermano menor Taha está en la mira de Túnez debido a que el cuerpo técnico realiza un seguimiento a los futbolistas con ascendencia tunecina que nacieron en Europa.

Su hermano Yasin, autor del gol, seguirá su carrera con Suecia y buscará ser protagonista con ella. Esta vez fue clave para la victoria 5-1.

No es Suecia: Zlatan Ibrahimovic confesó que alentará por otra selección en el mundial 2026

Históricamente, Zlatan Ibrahimovich ha sido una figura del mundo del fútbol que fue protagonista no solo por su excelente nivel deportivo en su carrera deportiva sino por su forma de ser disruptiva. Sus acciones y declaraciones, enmarcados en una personalidad egocéntrica, han dado la vuelta al mundo en distintas oportunidades, como hace algunas horas en el contexto de la Copa del Mundo 2026 que ya tuvo su inauguración.

Durante su presentación en la cadena televisiva Fox Sports en Estados Unidos donde analiza el certamen ecuménico fue consultado por distintos aspectos. Uno de ellos tomó relevancia cuando la conductora del programa le pidió que elija un grupo de selecciones para analizar. Con su respuesta, sorprendió.

Qué dijo Zlatan

En su respuesta, ex delantero que pasó por el Barcelona entre otros clubes de la elite del fútbol mundial, eligió el Grupo L, que integran Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. En su relato, contó por qué selección hinchará durante la cita ecuménica.

“Yo también tengo algunas raíces en Croacia, así que los apoyo en este torneo”, dijo de forma sorpresiva el ex delantero Ibrahimovic en el estudio. Según su relato, Inglaterra y Croacia serán los dos candidatos a ganar el grupo, siendo Ghana el equipo que puede “incomodarlos y quitarles algunos puntos”.

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La dura frase para Panamá

En medio de ese análisis, el sueco habló sobre el rol de Panamá en el grupo L: “Creo que serán un saco de boxeo. No quiero ser irrespetuoso, pero esto es difícil. Esto es tres naciones confirmadas”. Por otra parte, dijo: “Sé que Thierry (Henry) habló de Haití, pero creo que ahora está siendo amable. O tiene algunos amigos en la selección nacional”.

Ante esa situación Henry dijo que el seleccionado mencionado “puede sorprender”, aunque Ibrahimovich sostuvo: “Él está siendo amable”.

"Va a ser la gran decepción": la fuerte frase de un exjugador histórico contra la Selección argentina

Entre las 48 selecciones que participan del Mundial 2026, ya inaugurada este jueves 11 de junio en México, las mayores miradas estarán puestas en la Selección argentina por ser la defensora del título. Inevitablemente, el rendimiento del actual seleccionado, que tiene una importante base al anterior certamen ecuménico, es comparado con lo hecho anteriormente y es por eso que varias figuras del deporte se animan a lanzar sus teorías sobre cómo le irá a la Scaloneta.

Algunas buenas, otras no tantas. Lo cierto es que hace algunas horas una exfigura de una importante Selección que ha mantenido una rivalidad histórica con el seleccionado argentino fue durísimo con su predicción sobre cómo será el rendimiento del campeón del mundo en el certamen ecuménico que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

"Va a ser la gran decepción": quién fue el exjugador que esbozó la frase

Fue el exjugador chileno Patricio Yáñez quien analizó el rendimiento del equipo que tiene como capitán y será liderado futbolísticamente por Lionel Messi. Lejos de los elogios, fue durísimo al hablar de cómo le irá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2065262501466435715&partner=&hide_thread=false “ARGENTINA VA A SER LA GRAN DECEPCIÓN DEL MUNDIAL”



La opinión de Patricio Yáñez, ex jugador de la Selección de Chile:



“Argentina va a ser la gran decepción. Son los actuales campeones del mundo, pero no creo que lleguen alto. Yo lo digo porque futbolísticamente hay otras… pic.twitter.com/xl6I6ksXKL — dataref (@dataref_ar) June 12, 2026

“Para mí va a ser la gran decepción porque son los actuales campeones del mundo, no creo que llegue alto Argentina”, dijo en Radio Agricultura y sumó: "Lo digo por una cuestión que hay otras selecciones mejores, no digo que ojalá que se vayan, no tengo mala onda con Argentina”.

Para cerrar su exposición, el exjugador de la Selección de Chile, con paso por Colo Colo y pasado en Europa dijo: “Pueden pasar un par de etapas, pero no van a llegar a la final”.