Marcelo Gallardo confesó cuáles son las grandes selecciones que se consolidarán en el Mundial 2026: qué dijo

Durante el programa de ESPN que iniciaron con distintas figuras del fútbol mundial, el exentrenador de River habló sobre las posibles potencias del certamen ecuménico.

ESPN estrenó un panel de lujo para la Copa del Mundo 2026 conformado con distintas figuras que brillaron en la elite del fútbol local e internacional como Carlos Tevez , Kun Agüero , Radamel Falcao, Ezequiel Lavezzi , Oscar Ruggeri , junto al conductor Sebastián Vignolo . Uno de los ejes centrales del mismo es analizar el rendimiento de la Selección argentina que debutará este martes ante Argelia y que tendrá, probablemente, el último certamen de Lionel Messi .

En ese intercambio de opiniones sobre el rendimiento del equipo en torno al certamen ecuménico, el exentrenador Gallardo analizó las selecciones que habitualmente son candidatas en cada uno de los certámenes. En su relato dejó en claro que cinco de ellas batallarán entre los mejores puestos de la cita.

“Con respecto a las potencias, uno siempre remarca a Francia . Puede ser un Mundial de mediocampistas, primero porque a mí me gustan los equipos que tienen mediocampistas como los que tienen Argentina, España, Alemania y Portugal. Me parece que esos equipos se van a terminar consolidando con el correr de la competencia”, comentó.

Por otra parte, habló sobre la decisión de los cuerpo técnicos de entrenar a puerta cerrada: “No es que quiera esconder algo. No queremos joder el laburo del periodista, hay que intentar llevarse bien con los medios. Si nosotros no damos información inventan todo lo que se dice”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2066343999602864205&partner=&hide_thread=false “No es que quiera esconder algo. No queremos joder el laburo del periodista, hay que intentar llevarse bien con los medios. Si nosotros no damos información inventan todo lo que se dice” - Marcelo Gallardo y sus entrenamientos a puertas cerradas https://t.co/7nIGu0MVPf pic.twitter.com/8CLK3pFuMh — PaseClave (@paseclave__) June 15, 2026

Un crack mundial chicaneó a la Selección Argentina: "Si la final es con ellos, firmo"

La posibilidad de una final entre la Selección Argentina y Portugal en el Mundial 2026 volvió a encender la ilusión de los fanáticos del fútbol. El gran atractivo de ese hipotético cruce sería un último enfrentamiento mundialista entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos leyendas que marcaron una era y que disputan su última Copa del Mundo. En ese contexto, Vitinha, una de las figuras de la selección portuguesa, reconoció que firmaría hoy mismo la posibilidad de una definición entre ambos seleccionados.

Qué dijo Vitinha sobre la chance de una final Argentina-Portugal

El mediocampista del Paris Saint-Germain fue consultado sobre un eventual duelo ante la Albiceleste y no ocultó su entusiasmo. “Es obvio que me gustaría muchísimo jugar una final, sea con quien sea, entonces si me dices que hay un Portugal-Argentina en la final yo firmo ahora”, afirmó durante una conferencia de prensa previa al compromiso del elenco luso frente a la República Democrática del Congo. Sin embargo, también pidió cautela y recordó que todavía queda un largo camino por recorrer en el certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2065985082486120735&partner=&hide_thread=false VITINHA: "SI ME DICES UN PORTUGAL-ARGENTINA EN LA FINAL, YO LO FIRMO"



"Me gustaría muchísimo jugar una final sea con quien sea... La final está muy lejos. Primero vamos a pensar en el partido de RD Congo y más adelante hablamos" pic.twitter.com/EhKLTPYff5 — Diario Olé (@DiarioOle) June 14, 2026

“Pero como dije antes, la final está muy lejos todavía, entonces vamos a pensar primero en lo que va a ser el partido de Congo y después podemos hablar un poquito más adelante”, agregó el volante, una de las piezas clave del equipo dirigido por Roberto Martínez. Portugal integra el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y Congo, mientras que la Scaloneta comparte el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

El bicampeón de Champions conoce de cerca tanto a CR7 como a la Pulga: compartió plantel con el astro portugués en la selección y coincidió con el capitán argentino durante su etapa en el PSG. Esa experiencia le permitió observar de primera mano a dos de los futbolistas más influyentes de la historia, motivo por el cual no dudó en elogiar a ambos durante su comparecencia ante los medios.

Vitinha, uno de los pocos que jugó con Messi y Cristiano Ronaldo

“Para mí, haber jugado con los dos más grandes de la historia, Cristiano y Messi, es un placer enorme”, señaló. Además, destacó el aprendizaje que le dejaron ambos referentes: “Yo aprendí y sigo aprendiendo mucho con los dos y es una cosa que me va a marcar para toda mi vida porque son, en mi opinión y casi de todos, los mejores de siempre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2066133689780617344&partner=&hide_thread=false Vitinha contó que todos los jugadores portugueses llevarán una pulsera con el nombre de Diogo Jota durante el Mundial. pic.twitter.com/jomrryEppG — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 14, 2026

Cuándo podrían cruzarse Argentina y Portugal en el Mundial

El formato ampliado de la Copa del Mundo, con 48 selecciones participantes y la clasificación de varios terceros a la fase eliminatoria, hace más difícil proyectar posibles cruces. De todos modos, las simulaciones iniciales indican que si los sudamericanos y los europeos terminan primeros en sus respectivos grupos podrían encontrarse en los cuartos de final. Si ambos avanzan como escoltas, el choque incluso podría producirse en octavos.

Por ahora, tanto Leo como Cristiano tienen la mirada puesta en el debut y en la fase de grupos. Sin embargo, la simple posibilidad de un último capítulo entre los dos máximos referentes del fútbol contemporáneo ya genera expectativa en todo el mundo.