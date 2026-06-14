Tremendo: el impresionante récord que alcanzó Alemania en Mundiales tras el 7-1 ante Curazao

El elenco teutón fue una aplanadora ante los centroamericanos y consiguieron una plusmarca que le arrebataron a Brasil.

Alemania comenzó el Mundial 2026 con una exhibición contundente: el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann goleó 7-1 a Curazao en su estreno por el Grupo E y no solo se quedó con la victoria más amplia del torneo hasta el momento, sino que además alcanzó una marca histórica que lo ubica en la cima del fútbol mundial.

Gracias a los siete goles convertidos en Houston, la selección teutona llegó a los 239 tantos en la historia de las Copas del Mundo y se transformó en el combinado nacional más goleador de todos los tiempos en el certamen. De esta manera, superó a Brasil , que quedó con 238 conquistas, mientras que Argentina aparece más atrás con 152.

El dato adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que los germanos alcanzaron esa cifra habiendo participado en 21 de las 23 ediciones disputadas hasta la fecha . El Scratch, en cambio, es la única selección que estuvo presente en todos los Mundiales organizados por la FIFA desde 1930.

Tras el baile 7-1 sobre Curazao, ALEMANIA se convirtió en la nación con MÁS GOLES en la HISTORIA de la Copa del Mundo, superando a BRASIL 239 - ALEMANIA 238 - Brasil 152 - Argentina 136 - Francia 128 - Italia 108 - España GIGANTE LA MANNSCHAFT pic.twitter.com/GoikZ5A2Bs

La goleada ante Curazao confirmó además el gran potencial ofensivo de los europeos, que tuvieron como protagonistas a Félix Nmecha, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y Nico Schlotterbeck. El equipo mostró contundencia, profundidad y una capacidad goleadora que ilusiona a sus hinchas con volver a pelear por el título.

Alerta Ecuador: por qué le conviene ganar por mucho ante Costa de Marfil

Este presente convierte a los europeos en uno de los grandes desafíos que tendrá Ecuador en la fase de grupos. El seleccionado sudamericano se enfrentará a los teutones el próximo 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un encuentro que podría resultar decisivo para definir las posiciones finales de la zona.

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Antes de pensar en ese compromiso, la Tricolor deberá enfocarse en su debut frente a Costa de Marfil. El encuentro se disputará hoy desde las 20, hora de la Argentina, en el Philadelphia Stadium. El partido podrá verse por DSports y Telefe, además de las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.