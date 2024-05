El escandaloso momento que vivió Beccacece en el fútbol de España

Sebastián Beccacece es destacado por su intensidad para afrontar los encuentros y cómo se expresa detrás de la línea de cal para hacerle llegar el mensaje a sus jugadores. Tanto es así que, superado por la mala situación deportiva del Elche , tuvo una actitud particular este fin de semana.

Es por eso que ayer el entrenador quedó en el centro de la polémica con un llamativo gesto mientras su equipo perdía transitoriamente por 1-0 con el Racing de Santander. Es que en medio del encuentro, las cámaras televisivas que transmitieron el partido apuntaron directamente hacia el entrenador que mostró su ira en el banco de suplentes . En primera instancia, parecía un enojo de partido por el funcionamiento, pero luego se constató que había una situación particular.

Beccacece-Elche.jpg

De espalda a la cancha y hablando con un elevado tono de voz , el entrenador empezó a hablarle directamente al entrenador de arquero del elenco español Miguel Escalona que escuchó atentamente lo que decía Becca. Acto seguido, el líder del plantel echó al especialista en arqueros, quien tuvo que salir del banco de suplentes y mirar el encuentro desde otro lugar del estadio.

Una vez finalizado el encuentro, que terminó con derrota por 3-1 para el Eleche, Sebastián fue consultado sobre la particular situación que se vivió con su entrenador y se desentendió de lo sucedido: "No recuerdo eso". Desde la institución no se han expresado sobre lo sucedido y habrá que esperar al próximo domingo en el encuentro ante Huesca para saber si el entrenador de arquero estará en el banco.

La información que despejó las dudas y confirmó un tenso cruce entre ambos fue el parte arbitral, el cual no hace referencia a una expulsión por parte de la terna de arbitro hacia el ayudante. Todo indica que es una decisión pura y exclusiva de Beccacece.