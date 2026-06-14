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Mundial 2026, EN VIVO: Alemania aplastó a Curazao y Países Bajos empata con Japón

En la cuarta jornada de la Copa del Mundo, continúan los encuentros válidos por la primera fecha.

Mundial 2026, EN VIVO: Alemania aplastó a Curazao y Países Bajos empata con Japón

El domingo es el día con mayor actividad de la primera semana del Mundial 2026. En la madrugada, Australia le ganó 2 a 0 a Turquía, mientras que después se disputan: Alemania-Curazao, Países Bajos-Japón, Costa de Marfil-Ecuador y por la noche Suecia-Túnez.

La primera potencia en debutar fue Brasil, que el sábado igualó 1 a 1 con Marruecos en un duro partido.

Por su parte, Argentina debutará el martes a las 22 frente a Argelia.

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Países Bajos tuvo la primera clara ante Japón

En un duelo que durante los primeros minutos asomó como parejo, la más clara fue para el elenco neerlandés: Donyell Malen recibió dentro del área y le pegó con una gran media vuelta, pero el arquero Zion Suzuki voló para evitar el primer tanto. Al rato, los nipones se aproximaron con Shogo Taniguchi.

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Alemania aplastó a Curazao

Pese a un comienzo algo dubitativo, con el empate transitorio de Livano Comenencia en el primer tiempo, después el conjunto teutón fue una tromba.

Nmecha abrió la cuenta en el comienzo, Kai Havertz marcó un doblete y también anotaron Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

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Scaloni tuvo que cambiar el entrenamiento por las tormentas

Las condiciones climáticas extremas volvieron a alterar por completo la rutina de la Selección Argentina en Kansas City, en la antesala de su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia.

Ante las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS), el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni se vio obligado a modificar sobre la marcha la logística y adelantar el entrenamiento a las 11:00 de la mañana, cancelando la práctica vespertina originalmente pautada para las 18:00.

La delegación albiceleste vivió horas de alta preocupación cuando, entrada la noche, se desató un severo temporal que incluyó alarmas de evacuación y alertas permanentes en teléfonos móviles y televisión.

"Tormenta de viento destructiva en esta zona. Refúgiese ahora", detallaban los mensajes oficiales que interrumpieron la normalidad de la jornada, justo cuando los futbolistas —que habían recibido la tarde libre— se disponían a cenar con sus familiares.

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En la madrugada, Australia dio un gran golpe

Australia dio la nota al vencer 2-0 a Turquía con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe. Los "Socceroos" quedaron como escoltas de Estados Unidos en el grupo D y se perfilan como una de las revelaciones de la Copa del Mundo.

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