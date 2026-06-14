Mundial 2026, EN VIVO: Alemania aplastó a Curazao y Países Bajos empata con Japón

Live Blog Post

Scaloni tuvo que cambiar el entrenamiento por las tormentas

Las condiciones climáticas extremas volvieron a alterar por completo la rutina de la Selección Argentina en Kansas City, en la antesala de su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia.

Ante las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS), el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni se vio obligado a modificar sobre la marcha la logística y adelantar el entrenamiento a las 11:00 de la mañana, cancelando la práctica vespertina originalmente pautada para las 18:00.

La delegación albiceleste vivió horas de alta preocupación cuando, entrada la noche, se desató un severo temporal que incluyó alarmas de evacuación y alertas permanentes en teléfonos móviles y televisión.

"Tormenta de viento destructiva en esta zona. Refúgiese ahora", detallaban los mensajes oficiales que interrumpieron la normalidad de la jornada, justo cuando los futbolistas —que habían recibido la tarde libre— se disponían a cenar con sus familiares.