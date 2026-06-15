Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia: hora, formaciones y TV

La defensora del título jugará por primera vez este martes por la noche frente al combinado del norte de África.

Llegó el día más esperado de la semana. Argentina debutará en Kansas City este martes, desde las 22, ante Argelia en el Mundial 2026 . El defensor del título buscará revalidar lo hecho en Qatar hace menos de cuatro años con una selección que, además, es bicampeona de América.

La presencia de Lionel Messi desde el arranque siempre es la máxima novedad, por más que ya sea costumbre. En su última copa del mundo, el "10" y capitán de la selección encabeza al grupo de jugadores que más alegría le dio a la gente en el país más futbolero de todos.

Es el sexto Mundial consecutivo para Leo, después de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar.

Scaloni Messi

El sueño del capitán y de toda la selección es llegar al partido del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero para eso será importante dar los primeros pasos con firmeza.

Las lesiones condicionaron la previa

Argentina no llega en buen estado físico. Varios titulares y alternativos sufrieron lesiones en la previa, de hecho Nicolás Tagliafico no será de la partida. Tampoco tendrá minutos Leandro Paredes, que sufrió una molestia muscular en su último partido con Boca, aunque ya entrenó junto a sus compañeros en las últimas prácticas en Estados Unidos.

Dibu Martínez no está al 100% y todavía siente dolor en la mano que se fracturó jugando para Aston Villa y que lo marginó de los amistosos previos. Sin embargo, el marplatense va de arranque.

Por su parte, Julián Álvarez no irá de arranque en la delantera y el compañero de ataque de Lionel Messi será Lautaro Martínez.

Facundo Medina reemplazará a Tagliafico en el lateral izquierdo, mientras que la única duda a disiparse en la previa del partido es Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho.

La previa de Argentina-Argelia

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas)

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

VAR: Tomasz Kwiatkowski

Hora: 21. TV: TV Publica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

messi argentina selección

Así le fue a la Selección argentina en todos sus debuts en Mundiales

La de esta edición será la decimonovena participación de la "Albiceleste" en un Mundial, competencia que ganó en 1978, 1986 y 2022.

A lo largo de su historia, la Argentina se caracterizó por tener serias complicaciones en sus debuts mundialistas, ya que ganó en 10 de ellos, empató en dos ocasiones y perdió en otros seis. Además, la última vez que ganó por más de un gol en un estreno fue el 4-0 ante Grecia en Estados Unidos 1994.

Los últimos debuts en Mundiales le traen malos recuerdos a la Selección argentina, ya que en Rusia 2018 protagonizó un verdadero papelón al igualar 1-1 ante Islandia, mientras que en Qatar 2022 sufrió un golpe durísimo al caer 2-1 frente a Arabia Saudita, aunque finalmente se logró reponer para gritar campeón unas semanas después.

Los debuts de Argentina en Mundiales