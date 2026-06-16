Tim Payne debutó en el Mundial 2026 e hizo estallar las redes: de las patadas a los memes

El jugador de Nueva Zelanda fue titular en el comienzo del certamen para su selección contra Irán.
Desde que se viralizó por la iniciativa del influencer argentino Elscarso, la vida de Tim Payne cambió por completo. A punto tal que se transformó en uno de los principales atractivos del Mundial 2026. Este lunes, el lateral derecho fue titular en el empate de Nueva Zelanda ante Irán, por la primera fecha del grupo G.
El defensor fue acompañado a la distancia por miles de fanáticos en todo el mundo, fundamentalmente en Argentina, donde es furor. De hecho, se transformó en tendencia rápidamente y con sus intervenciones generó varias menciones y hasta memes.
Es que Payne dejó en claro que es un defensor rústico, mucho más vinculado a destruir juego que a generarlo y con notables carencias técnicas. No por algo Elscarso lo buscó para viralizarlo, cuando no era conocido por nadie en el gran público futbolero.
Las jugadas de Tim Payne y sus repercusiones
El primer error del defensor fue en el comienzo del partido, sobre el sector derecho de la cancha. El balón fue hacia la posición de Tim, pero falló en cómo poner el pie y el esférico le pasó por debajo del botín, directo al lateral.
Apenas un poco más tarde, cuando su equipo ya ganaba 1 a 0, una pérdida de balón suya derivó en una jugada estuvo a punto de terminar en penal en contra.
Después, en el complemento, metió una patada que no fue considerada amarilla por el árbitro, que debió haberlo amonestado por la violencia de la infracción. Una vez más, Payne demostró su rusticidad para marcar.
Sin embargo, también tuvo algunos buenos cruces, como un quite parcial en un contragolpe de Irán.
Repercusiones en las redes
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