Tim Payne debutó en el Mundial 2026 e hizo estallar las redes: de las patadas a los memes

El jugador de Nueva Zelanda fue titular en el comienzo del certamen para su selección contra Irán.

Desde que se viralizó por la iniciativa del influencer argentino Elscarso , la vida de Tim Payne cambió por completo. A punto tal que se transformó en uno de los principales atractivos del Mundial 2026 . Este lunes, el lateral derecho fue titular en el empate de Nueva Zelanda ante Irán , por la primera fecha del grupo G.

El defensor fue acompañado a la distancia por miles de fanáticos en todo el mundo, fundamentalmente en Argentina, donde es furor. De hecho, se transformó en tendencia rápidamente y con sus intervenciones generó varias menciones y hasta memes.

Es que Payne dejó en claro que es un defensor rústico, mucho más vinculado a destruir juego que a generarlo y con notables carencias técnicas. No por algo Elscarso lo buscó para viralizarlo, cuando no era conocido por nadie en el gran público futbolero.

Las jugadas de Tim Payne y sus repercusiones

El primer error del defensor fue en el comienzo del partido, sobre el sector derecho de la cancha. El balón fue hacia la posición de Tim, pero falló en cómo poner el pie y el esférico le pasó por debajo del botín, directo al lateral.

Embed "Ni el Chelo Weigandt".



Usuarios de Twitter se burlaron del nivel de Tim Payne, el jugador menos conocido del Mundial.pic.twitter.com/qN798wMGaN — PaseClave (@paseclave__) June 16, 2026

Apenas un poco más tarde, cuando su equipo ya ganaba 1 a 0, una pérdida de balón suya derivó en una jugada estuvo a punto de terminar en penal en contra.

Embed INSÓLITA JUGADA DE NUEVA ZELANDA



Primero falló Tim Payne, el arquero Crocombe casi se hace un penal y luego regaló la pelota que terminó en un remate desviado de Irán.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2gPVEJ7iIJ — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Después, en el complemento, metió una patada que no fue considerada amarilla por el árbitro, que debió haberlo amonestado por la violencia de la infracción. Una vez más, Payne demostró su rusticidad para marcar.

Embed RASPA TIM PAYNE



Irán salía a la contra, pero el 2 de Nueva Zelanda cortó con esta patada en el campo rival.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/RRi1lV9Pra — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Sin embargo, también tuvo algunos buenos cruces, como un quite parcial en un contragolpe de Irán.

Embed NO PAYNE NO GAIN



Tremendo cruce de Tim Payne para robarle la pelota a Taremi en el partido entre Nueva Zelanda e Irán.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jxmHHBQ27F — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Repercusiones en las redes

Embed No me puede dar tanta risa q acentúen tanto el nombre TIM PAYNE pic.twitter.com/0auhYRX63y — Rico (@Rico_TBW) June 16, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GxlDeManutinho/status/2066691020591649113&partner=&hide_thread=false "No puedes gritar un gol que no sea de tu selección"



Mi reacción mas tranquila cuando Tim Payne meta el gol mas horrible del mundialpic.twitter.com/7BWXJddPQh — Manutinho (@GxlDeManutinho) June 16, 2026

Embed Tim Payne es el peor jugador que vi en mi vida — Feli (@pilludinho) June 16, 2026

Embed Yo alistandome para ver el debut de Tim Payne en el mundial pic.twitter.com/BIvE3Zsi66 — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 16, 2026