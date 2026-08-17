Cristiano Ronaldo dio fecha para su retiro y contó qué quiere hacer lejos del fútbol

El atacante que mantuvo una rivalidad histórica con Messi en el fútbol, habló sobre el último día de su carrera profesional.

Una de las generaciones doradas que dominaron durante más de 20 años Lionel Messi y Cristiano Ronaldo empieza a llegar a su fin. El cierre de una etapa que marcó un momento histórico en el fútbol mundial, con números descollantes y rendimientos estelares que no escaparon ni de los ciudadanos que no son tan afines al deporte.

En las últimas horas se dio a conocer una declaración que revolvió parte de la nostalgia y marca el fin de la era. El portugués Cristiano , que jugó su último Mundial en el corriente año, le puso fecha de cierre a su carrera profesional, donde brilló en Real Madrid, Manchester United, entre otros clubes por los que pasó en su carrera.

En diálogo con Vogué, soltó: "Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar solo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una".

Por otra parte, Cristiano agregó que su deseo en el futuro está ligado a un disfrute especial: "Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio". En su relato contó que su deseo es dejar "un legado espectacular", y asumió que "probablemente" este será su último año en el fútbol.

El impensado gesto de Cristiano Ronaldo tras la despedida Messi a su papá

Las expresiones de apoyo desde el mundo del fútbol comenzaron a aparecer rápidamente luego de la emotiva despedida de Lionel Messi a su padre, Jorge, tras conocerse su fallecimiento.

Uno de los primeros en acompañar públicamente al capitán de la Selección argentina fue Cristiano Ronaldo, quien dejó un mensaje en la publicación realizada por el rosarino para transmitirle sus condolencias.

El delantero portugués recurrió a los comentarios de la red social para hacerle llegar su respaldo a Messi en este difícil momento familiar. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió el futbolista de Al-Nassr.

La reacción de Ronaldo generó una importante repercusión entre los usuarios de las redes sociales. Los seguidores de ambos jugadores destacaron especialmente el respeto y la empatía que los dos máximos referentes del fútbol de las últimas décadas demostraron en distintas oportunidades, pese a la histórica rivalidad deportiva que protagonizaron.

Luego de permanecer tres días en Rosario, donde acompañó a sus familiares durante la despedida de su padre, Lionel Messi regresó a Estados Unidos y ya disputó dos partidos con Inter Miami (ambos fueron derrota para el equipo).