El emotivo reencuentro de Alexis Mac Allister con su esposa e hija antes de debutar en el Mundial.

Ailén Cova y su pequeña hija Alaia viajaron a los Estados Unidos para seguir de cerca la participación de Alexis Mac Allister en el Mundial 2026 . Después de semanas de distancia, la diseñadora y la beba de ocho meses vivieron un reencuentro lleno de emoción junto al futbolista.

En la previa al debut de la Selección Argentina los jugadores recibieron a sus seres queridos, tal como ocurrió en la Copa del Mundo anterior. En este caso, la reunión de la familia Mac Allister-Cova fue captada en imágenes que circularon en redes sociales que sobresalieron por los gestos íntimos y la alegría de un padre con su hija.

El momento más esperado para la pareja se produjo durante la apertura de la concentración, cuando Alexis pudo abrazar a su hija tras una larga espera. En una de las postales compartidas, el mediocampista sostiene a la pequeña Alaia en brazos. El detalle de la escena se completa con la beba acariciando el cuello de su papá, mientras él le sostiene suavemente la cabeza. La frase “Al fin”, acompañada de un corazón azul, sintetizó la emoción contenida durante días de ausencia.

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El arribo de Ailén y Alaia a territorio estadounidense tuvo un solo objetivo: acompañar al jugador en el debut que la Selección Argentina disputará el martes 16 de junio. El reencuentro familiar no solo fue emotivo, sino que reflejó la complicidad y el afecto que comparten en este momento especial, en la previa del gran evento deportivo.

Las imágenes del reencuentro familiar

En una segunda imagen, la familia Mac Allister-Cova posa unida, sonriente y relajada, en lo que parece ser un living exterior. Alaia, en el centro, sostiene un pequeño juguete mientras sus padres la toman de una pierna cada uno, un gesto que expresa cercanía y ternura. La frase “Te extrañamos tanto”, publicada por Ailén y acompañada de la etiqueta a su pareja, terminaron por graficar el momento.

La vestimenta elegida para el reencuentro también llamó la atención. Alaia lució un pantalón de jean azul, remera de algodón y un saquito de lino blanco abrochado en la parte superior, combinando con medias blancas antideslizantes, pensadas para sus primeros pasos. Alexis, en tanto, vistió un conjunto deportivo con pantalón corto azul oscuro y remera blanca con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino. Ailén optó por un saco oversize negro y jeans, logrando un estilo cómodo y sencillo, acorde a la ocasión.

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La apertura de la concentración de la Selección Argentina para recibir a familiares no es solo un gesto logístico, sino una tradición que se consolidó en la preparación para Qatar 2022. En el ciclo actual, la “Scaloneta” volvió a dar espacio a los afectos, permitiendo que los futbolistas compartieran unas horas con sus familias antes del debut en el Mundial 2026.

La naturalidad del reencuentro se vio reflejada tanto en las imágenes difundidas por Ailén Cova como en los comentarios de quienes presenciaron la jornada. La prioridad, según las fotos y los relatos, estuvo puesta en la calidez del vínculo entre padre e hija, y en el deseo compartido de estar juntos en un momento de alta exposición pública para la familia.