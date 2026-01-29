La fuerte denuncia de Nahir Galarza por imágenes que se viralizaron en las redes sociales

La joven que cumpla cadena perpetua por el crimen de su novio, manifestó su enojo por fotos que comenzaron a circular en las últimas horas.

Nahir Galarza está presa desde hace más de ocho años, condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo. En los últimos días, la joven que cumple su pena en la Unidad Penal N°6 de Paraná, realizó una denuncia sobre su imagen pública en redes sociales.

Allegados de la joven oriunda de Entre Ríos denunciaron la viralización de perfiles falsos en redes sociales que utilizan su nombre y su imagen, muchas veces manipulada o directamente generada con inteligencia artificial. Fotografías que nunca se sacó, escenas que nunca vivió, mensajes que jamás escribió.

A su vez, a través de personas de su entorno, la joven de 27 años advirtió que no solicita dinero ni realiza colectas y pidió a los usuarios que no transfieran fondos a ninguna cuenta que la mencione. La advertencia surge tras la viralización de una imagen suya con un iPhone , alegando con la frase "gracias por su esfuerzo" que fue comprado con donaciones.

Aunque se trataba de un "meme" o una simulación, numerosos usuarios interpretaron el contenido como verdadero. "Es mentira. Ella no pide ni nunca pedirá dinero a sus seguidores. Tampoco nadie en su nombre, no hace colectas", indicaron fuentes cercanas a Galarza.

nahir galarza iphone

Nahir negó tener tantos perfiles en redes sociales

La joven que cumple prisión perpetua desde 2018 por el homicidio de Fernando Pastorizzo, se encuentra alojada en la Unidad Penal N°6 "Concepción Arenal", en Paraná. Desde que fue detenida en 2017, su perfil real de Facebook comenzó a recibir mensajes de todo tipo y en paralelo, se multiplicaron las cuentas falsas con su nombre.

Según indicaron fuentes cercanas al caso, Galarza intentó crear un perfil verificado utilizando el teléfono celular de su madre, Yamila Kroh, con el objetivo de denunciar las cuentas falsas y evitar confusiones. Resulta que a través de una rápida búsqueda en Facebook o Instagram, se pueden encontrar usuarios en los que se la puede ver provocativa o en ropa interior.

NAHIR GALARZA

También leyendo un libro, con frases reflexivas y de resiliencia. Son creadas por inteligencia artificial. Muchas invitan a tener una relación con ella. "Si van a querer algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera", dice la presentación de una cuenta en IG.

De acuerdo con su entorno, este uso indebido de su imagen estuvo relacionado con el pedido que realizó para contar con un celular propio, solicitud que fue rechazada por la Justicia en septiembre del año pasado. En la cárcel entrerriana, las internas no tienen acceso a teléfonos personales y utilizan un dispositivo común para llamadas y mensajes en horarios limitados.

nahir galarza perfiles falsos

Fue en septiembre de 2019 la última vez que publicó fotografías desde su celda junto a otras internas. Luego de una investigación, se determinó que las imágenes habían sido tomadas con un celular compartido. En ese momento, la joven reconoció haber infringido las normas y desde entonces no volvió a tener presencia en plataformas digitales.

Los insólitos pedidos de Nahir Galarza a la Justicia por su "buena conducta"

Su abogado defensor, Augusto Lafferriere, presentó el 1º de septiembre un pedido ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú para que la joven pueda volver a usar las redes sociales y acceder a un celular propio dentro de la cárcel.

En la solicitud se destacó la "conducta ejemplar" durante sus años de encierro. Como respaldo, señalaron que el imputado completó casi 15 cursos de formación dentro del penal y actualmente cursa una carrera terciaria en Psicología Social. Según indican, estas acciones reflejan un proceso de rehabilitación y reinserción social, buscando influir en la valoración del caso por parte del tribunal.