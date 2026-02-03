Escandaloso video: se cruzó a su ex con su nuevo novio y terminaron a las piñas en el museo

Los dos hombres protagonizaron el insólito y violento hecho ante la mirada de los visitantes. El episodio se viralizó en redes sociales.

La secuencia fue grabada por testigos y en las últimas horas comenzó a circular masivamente en redes sociales.

Una violenta escena se registró en el museo MAR de Mar del Plata , cuando dos hombres comenzaron a los gritos, empujones, patadas y piñas en el hall de entrada del espacio cultural. Todo quedó registrado por los celulares de los visitantes.

El episodio se registró frente a la atenta mirada de familias que recorrían las instalaciones. Según trascendió a través de medios locales , uno de ellos se cruzó a su ex pareja con su nuevo novio , lo que derivó en una acalorada discusión que terminó con agresiones físicas.

La secuencia fue grabada por testigos y en las últimas horas comenzó a circular masivamente en redes sociales. Una mujer que presenció esta pelea reveló en diálogo con 0223 que una pareja llegó al museo, se cruzaron a su ex novio y un intercambio verbal fue subiendo de tono hasta derivar en la pelea a golpes de puño.

En las imágenes se observa a los involucrados agrediéndose mientras algunas personas intentaron intervenir para separarlos.

Una pareja se cruzó con el ex novio de ella y terminaron a las piñas

De acuerdo a lo informado por empleados del espacio cultural, el personal de seguridad intervino de inmediato en el conflicto, que logró resolverse rápidamente.

Hasta el momento no trascendió si alguno de los protagonistas resultó con lesiones de gravedad ni si se radicó una denuncia formal tras el episodio.

El hecho se suma a otros episodios recientes de violencia vinculados a conflictos sentimentales, como el ocurrido días atrás en la ciudad bonaerense de Zárate, donde una discusión entre dos hombres terminó con un homicidio en una estación de servicio, un caso que también es investigado por la Justicia.

Mató a la expareja de su novia en una estación de servicio: le disparó seis veces y escapó

Una semana atrás una pelea terminó con la vida de una persona. Un hombre fue asesinado a tiros tras una violenta discusión en una estación de servicio. El brutal episodio ocurrió en Zárate, provincia de Buenos Aires, cuando la víctima se acercó para buscar a su hija que regresaba de un viaje con amigos y, una confusión entre los padres separados provocó el desenlace fatal.

Según revelaron medios locales, comenzó una discusión con el actual novio de su ex pareja, quien sacó un arma y efectuó seis disparos. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de la víctima.

asesinato en Zárate

Luego del ataque, el asesino huyó del lugar a pie, quedando la víctima desmayada en el suelo, gravemente herida y acompañado junto a su hija menor. Los presentes realizaron maniobras de RCP durante más de 20 minutos hasta que arribaron los profesionales de la salud.

A la llegada de una ambulancia del Sistema de Emergencias Municipal (SEMU), lo trasladaron al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde el hombre finalmente perdió la vida. Las autoridades identificaron a la victima como Leonel Ezequiel Martínez, de 32 años de edad.

La hija del hombre asesinado, una adolescente de 16 años, advirtió que quien manejaba el auto familiar era la actual pareja de su madre, a quien no conocía. Cuando estaba por subir al vehículo, apareció su papá. "Sale mi papá y dice: 'así los quería enganchar'. En ese momento, este tipo sacó un arma y empezó a dispararle", recordó.