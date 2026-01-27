La terrible hipótesis de la familia del hombre asesinado por la pareja de su ex en una estación de servicio

En las últimas horas se conocieron algunos detalles reveladores de la relación entre la víctima fatal, su ex pareja y el autor del asesinato.

U n hombre fue asesinado a tiros tras una violenta discusión en una estación de servicio. El brutal episodio ocurrió en Zárate , provincia de Buenos Aires, cuando la víctima se acercó para buscar a su hija que regresaba de un viaje con amigos y, una discusión terminó con un fatal desenlace.

Según revelaron medios locales, todo comenzó con una discusión entre la expareja y el actual novio de la mujer , quien sacó un arma y efectuó seis disparos . Uno de los proyectiles impactó en el pecho de la víctima. Luego del ataque, el asesino huyó del lugar a pie, y la víctima quedó desmayada en el suelo , gravemente herida y acompañado junto a su hija menor.

El hombre murió a los pocos minutos y el agresor fue detenido horas después tras darse a la fuga. Las autoridades identificaron a la victima como Leonel Ezequiel Martínez , de 32 años.

La escalofriante sospecha de la familia del hombre asesinado

En las últimas horas, diversas versiones se conocieron respecto al crimen de Leonel, quien se había separado hace unos pocos meses de Joana Loreley Casado. La familia la acusa de haberle tendido una trampa para que el asesino, identificado como Alexis Lumbrera, lo matara.

Loreley, de 31 años, y tuvo tres hijos con el hombre asesinado. Según reveló su madre, la historia de amor entre ellos comenzó cuando ella tenía 14 años y quedó embarazada de Leonel. Durante 8 años estuvieron casados y desde hace 8 meses atravesaban una ruptuta. Según comentaron los allegados de ambos, ahí comenzaron los verdaderos conflictos.

Según comentaron, el sábado, un día antes del brutal episodio, Martínez, Loreley y Lumbrera festejaron en una quinta el cumpleaños número 7 del hijo menor de la pareja.

Qué se sabe sobre la relación entre los vinculados al crimen

Lumbrera, el principal acusado por el asesinato de Martínez, es cercano a Loreley. Aunque la familia de su exesposo señala que es su actual novio, desde el entorno de la mujer aseguran que "solo un amigo".

Según revelaron familiares, la relación entre Loreley y Leonel fue muy conflictiva: aparentemente, Martínez no se resignaba y trataba de recuperarla. Según Alejandra Bordón, la madre de la joven, él la maltrató y amenazó al punto de que pidió una restricción perimetral, porque varias veces le dijo que la iba a matar.

"Un día la cruzó en la calle, le tiró el auto encima, la subió a la fuerza y con un arma le apuntó a la sien mientras hacía la ruleta rusa", relató la exsuegra de la víctima fatal.

La mujer aseguró que la separación "fue el comienzo del infierno". Según su relato, Loreley terminó el vínculo tras descubrir una infidelidad, pero Leonel no aceptó la ruptura. "Todo fue caos. Él quería volver, ella no y empezó la violencia", sumó.

"Saltaba rejas, la perseguía, no la dejaba en paz. En mi casa le rompió el auto y la agarró del cuello. Si no estaban las nenas, la mataba”, afirmó Alejandra, y añadió que Leonel golpeaba a Loreley.

Mientras la familia de Leonel dice que es su actual novio, para el entorno de la mujer es tan sólo una amistad. Lumbrera es, hasta ahora, el principal y único sospechoso por el crimen. Fue detenido tras una intensa búsqueda, y quedó a disposición de la UFI N°8, a cargo de la fiscal María Molinari.