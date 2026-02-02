Alerta roja por calor, tormentas, viento y lluvia en 13 provincias: qué dijo el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicos para varios puntos del país. Entre estas hay advertencias de todos los niveles: rojo, naranja y amarillo por temperaturas extremas, tormentas, lluvias y viento para este lunes 2 de febrero. El organismo indicó que estos fenómenos impactarán en 13 provincias.

Rige una alerta roja por altas temperaturas en el oeste de La Pampa , en el sector norte de Río Negro y en el este de Neuquén . Una alerta roja por calor implica, según el SMN, temperaturas “muy peligrosas” , que pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

También se estableció una alerta naranja por altas temperaturas en el sur de Neuquén , el oeste de Río Negro y el oeste de Chubut . Este nivel, según el organismo, advierte sobre marcas térmicas que pueden ser “muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

alerta smn calor

En cuanto a temperaturas elevadas, rige además una alerta amarilla por calor en la ciudad de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, el norte de Córdoba y el sudeste de Santiago del Estero. Allí, el SMN advirtió que pueden registrarse valores que generen efectos leves a moderados en la salud, aunque potencialmente peligrosos para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

alerta smn calor (1)

Tormentas, lluvia y viento en varios puntos del país

A su vez, rige una alerta amarilla por tormentas para el sur de Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe y el norte de Córdoba. En estas zonas pueden desarrollarse temporales de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Se prevén acumulados de precipitación entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Además, rige una alerta amarilla por lluvias en el sudeste de Chubut y el noreste de Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad con acumulados estimados entre 10 y 20 mm.

El SMN también emitió una alerta amarilla por viento en el sur de Mendoza, el oeste de Neuquén y el oeste de Río Negro. En estas áreas se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

alerta smn mapa entero

Las recomendaciones del SMN

Frente al panorama climático, el SMN recomendó, por las alertas por altas temperaturas, aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, reducir la actividad física, utilizar ropa ligera y permanecer en espacios ventilados. También indicó prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas, y buscar asistencia médica ante síntomas como mareos, agotamiento o desmayos.

Ante las alertas por tormentas, el organismo aconsejó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües, desconectar electrodomésticos si ingresa agua, cerrar puertas y ventanas y buscar refugio en lugares cerrados. En el caso de las alertas por lluvias, se recomendó no salir, no sacar residuos, limpiar desagües, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si entra agua en la vivienda. Por otra parte, para las alertas por viento, el SMN sugirió evitar salir, asegurar objetos que puedan volarse, mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de estructuras inestables y extremar precauciones al conducir.