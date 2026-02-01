Alerta por tormentas para este domingo: hay 11 provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fuertes fenómenos climáticos para este domingo en varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos para 11 provincias para hoy, domingo 1 de febrero. Además, Catamarca y Tucumán se encuentran bajo alerta naranja.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y aisladas severas, con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas fuertes.

San Luis: ráfagas de hasta 90 km/h y precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Córdoba: ráfagas de hasta 75 km/h y precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

Mendoza: ráfagas de hasta 90 km/h y precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

San Juan: ráfagas de hasta 90 km/h y precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

La Rioja: ráfagas de hasta 90 km/h y precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Catamarca: ráfagas de hasta 90 km/h y precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Tucumán: ráfagas de hasta 90 km/h y precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Santiago del Estero: ráfagas de hasta 75 km/h y precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

Chaco: ráfagas de hasta 75 km/h y precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

Formosa: ráfagas de hasta 75 km/h y precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

Salta: ráfagas de hasta 75 km/h y precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

Jujuy: ráfagas de hasta 90 km/h y precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Alerta naranja por tormentas

En Tucumán y Catamarca, durante la tarde, las zonas se verán afectadas por tormentas fuertes, algunas severas.

Tormentas, Tucumán, Catamarca

Las mismas podrían estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Tucumán bajo alerta

Tucumán pasó este domingo de la alerta amarilla a la naranja, por lo que se podrían registrar fuertes tormentas. El termómetro marcó 21 grados en las primeras horas de la jornada, con 95% de humedad, viento del sur a 12 kilómetros por hora y visibilidad a 7 kilómetros por hora. Se espera que la máxima ascienda a los 26 grados durante la tarde.

Tormentas. Lluvias (1).jpg El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para varias provincias del país.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 45 milímetros, aunque podrían ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve y/o granizo.

Las áreas alcanzadas por el alerta comprenden Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

El domingo, las tormentas se mantendrán desde la madrugada hasta la noche, con especial intensidad durante la tarde, cuando el alerta será naranja. Se prevé una mínima de 20° y una máxima de 28°.