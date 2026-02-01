Alerta roja por calor este domingo en Neuquén: seis días consecutivos que ya preocupan a toda la población

Temperaturas extremas, viento fuerte e inestabilidad. El SMN mantiene el alerta roja en Neuquén y el Alto Valle y la situación se vuelve peligrosa.

Además, se esperan noches tropicales, con temperaturas mínimas que no descenderán de los 24°C o 25°C.

El calor extremo sigue sin dar tregua en Neuquén y todo el Alto Valle, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente el alerta roja por temperaturas extremas , el nivel más alto del sistema de advertencias.

La situación ya se prolonga desde hace varios días consecutivos y empieza a encender luces rojas no solo en los grupos de riesgo, sino también en la población general.

Según el SMN, el alerta roja es “muy peligrosa” , ya que puede afectar a todas las personas, incluso a las saludables, algo que la diferencia claramente del alerta naranja, que implica un efecto moderado a alto sobre la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Rio -Calor (8) Se viven jornadas de calor extremo en Neuquén. Ya es el sexto día con temperatuiras extremas.

Para este domingo, las temperaturas máximas vuelven a ubicarse en valores extremos, con registros que rondan o superan los 34 grados, acompañados por viento del norte y noreste, con ráfagas que pueden superar los 50 km/h hacia la tarde y la noche. La combinación de calor intenso, viento y baja humedad genera un escenario especialmente riesgoso.

Calor extremo, viento y tormentas aisladas

El pronóstico oficial también advierte por inestabilidad hacia la noche, con probabilidad de tormentas aisladas, un combo que no alcanza para aliviar el calor acumulado pero sí puede agravar las condiciones generales.

Según los datos oficiales del SMN que circulan públicamente, Neuquén lleva varios días consecutivos bajo alerta por calor intenso. En particular, en redes oficiales del SMN se mencionó que Neuquén “lleva al menos 6 días de ola de calor continuos desde el 24 de enero”, con alertas activas por temperaturas extremas.

La semana comenzó con alerta roja por varias jornadas, y siguió con alerta naranja en otras zonas o tramos. Y al momento actual se mantiene la situación de riesgo extremo por calor.

Calor extremo El alerta roja por calor perjudica no solo a los grupos de riesgo, sino a toda la población.

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades y especialistas es la persistencia del fenómeno. No se trata de un evento aislado: Neuquén lleva varios días consecutivos bajo alerta roja, lo que incrementa el impacto sobre la salud, el sistema eléctrico, el acceso al agua y la vida cotidiana.

En este contexto, el SMN insiste en extremar cuidados: evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse hidratado de forma constante, reducir la actividad física intensa y prestar especial atención a síntomas como mareos, fatiga, dolor de cabeza o desorientación.

Qué significan los niveles de alerta

¿Qué significa cada nivel de alerta? Alerta roja: efecto alto a extremo sobre la salud. Puede afectar a toda la población, incluso personas sanas. Alerta naranja: efecto moderado a alto. Muy peligroso para grupos de riesgo.

Mientras el pronóstico no muestre un descenso sostenido de las temperaturas, Neuquén seguirá bajo uno de los escenarios climáticos más peligrosos del verano, con un calor que ya dejó de ser solo molesto para transformarse en una amenaza concreta.