Ola de calor: Neuquén encabezó el ranking de temperaturas

La capital neuquina fue la ciudad más calurosa del país según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional.

La ola de calor no se detiene y en Neuquén se hizo sentir.

El calor extremo volvió a sentirse con fuerza este miércoles en gran parte del país y tuvo a Neuquén como protagonista principal . De acuerdo al ranking de temperaturas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la capital neuquina fue la ciudad más calurosa de la Argentina a las 19 horas , con una marca de 36,2 grados , cuando todavía quedaban varias horas para el cierre de la jornada.

El registro posicionó a Neuquén por encima de localidades históricamente asociadas a altas temperaturas en verano. En el listado difundido por el organismo nacional, Las Lomitas (Formosa) y Bahía Blanca (Buenos Aires) compartieron el segundo lugar con 35,4 grados , mientras que San Juan se ubicó más atrás con 34,5 grados . También aparecieron en el ranking ciudades del Litoral como Concordia , Paso de los Libres , Mercedes y Monte Caseros , además de Chamical , en La Rioja.

El informe del SMN no solo refleja la temperatura del aire, sino también otros indicadores como la humedad relativa y, en algunos casos, la sensación térmica, lo que da cuenta de una tarde sofocante en amplias regiones del país , incluso en horarios en los que el calor suele comenzar a ceder.

Alertas activas en la provincia

El escenario de altas temperaturas en Neuquén se enmarca en un contexto de alertas meteorológicas vigentes. Durante la jornada, el Gobierno provincial difundió una alerta roja por temperaturas extremas, con recomendaciones dirigidas especialmente a los grupos de riesgo, como adultos mayores, niñas y niños, y personas con enfermedades crónicas. Entre las medidas sugeridas se incluyó evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse hidratado y reducir la actividad física al aire libre.

A la par, también se mantiene una alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de la provincia, incluida la región de la Confluencia. Según los pronósticos oficiales, podrían registrarse lluvias, ráfagas y actividad eléctrica, en un escenario típico de jornadas marcadas por calor intenso e inestabilidad.

Con este panorama, Neuquén no solo encabezó el ranking nacional de temperaturas, sino que volvió a quedar en el centro de un verano que viene mostrando marcas elevadas y condiciones que obligan a extremar los cuidados.