Violencia en una escuela de Las Lajas: denuncian golpizas entre alumnas y piden medidas urgentes

Familias del CPEM 5 denunciaron peleas entre adolescentes dentro del colegio. Aseguran que hay estudiantes hospitalizadas y reclaman intervención urgente.

Padres denuncian que un grupo de alumnas más grandes golpean a las ingresantes.

La difusión de videos que muestran violentas peleas entre alumnas dentro de una escuela secundaria de Las Lajas encendió la preocupación entre las familias de la comunidad educativa. Las imágenes, que circularon con rapidez en redes sociales y grupos de WhatsApp, muestran a varias adolescentes enfrentándose mientras otros estudiantes filman la escena con sus celulares.

Según denunciaron padres de alumnas involucradas, la situación no sería un hecho aislado , sino parte de un problema que se repite desde el año pasado y que, aseguran, se agravó en los primeros días del ciclo lectivo. Por este motivo, una familia decidió realizar una presentación ante la Policía y la fiscalía para que se investigue lo ocurrido y se adopten medidas que eviten nuevos episodios de violencia.

De acuerdo con el testimonio de una madre que realizó la denuncia, las agresiones ocurrieron dentro del CPEM 5 de Las Lajas y dejaron a varias estudiantes con lesiones de distinta gravedad. La mujer relató que en una sola jornada se registraron tres peleas consecutivas entre alumnas, todas protagonizadas por un mismo grupo de adolescentes contra distintas estudiantes.

“Ese día fueron tres peleas seguidas. Les pegaron a tres nenas diferentes. Las lastimaron, les rompieron la cabeza. No tienen idea de lo que fue”, relató la denunciante en Canal 7 Noticias, quien aseguró que la situación generó temor entre los estudiantes y sus familias.

Según explicó, las agresiones serían protagonizadas por un pequeño grupo de jóvenes, entre 16 y 17 años, que —según su versión— atacan a alumnas que recién ingresan a primer año. “Es como si fuera una cárcel, el nuevo tiene que pagar derecho de piso”, afirmó.

Las Lajas

La madre aseguró que algunas de las víctimas sufrieron heridas importantes. Una de las adolescentes habría quedado internada tras recibir una patada en el estómago, mientras que otra sufrió la fractura de la nariz y una tercera presentó lesiones en la cabeza. “Les pegan muy fuerte, las muerden, las golpean. Quedan muy lastimadas”, sostuvo.

Denuncias y reclamos a la escuela

Tras los hechos, las familias de las estudiantes agredidas se presentaron en la institución educativa para exigir explicaciones y medidas de protección. Sin embargo, aseguran que no recibieron respuestas concretas.

Según la denunciante, desde la escuela se les informó que las medidas posibles eran sanciones disciplinarias, tanto para las agresoras como para las estudiantes que participaron en las peleas. “Nos dijeron que lo único que podían hacer era sancionar a las dos partes, tanto a la víctima como a la agresora”, señaló.

Además, explicó que las autoridades del establecimiento indicaron que elevarían informes a supervisión educativa y a otros organismos para evaluar posibles medidas.

Las familias también acudieron a la fiscalía para denunciar la situación. De acuerdo con lo que relataron, allí se les indicó que las medidas a adoptar debían ser analizadas junto con la institución educativa y otros organismos competentes.

Violencia que se gestaría en redes sociales

Según indicaron desde la escuela a las familias, varios de los conflictos entre estudiantes se originarían en redes sociales. Allí, afirmaron, existiría una página donde se publican comentarios y contenidos vinculados con alumnos del establecimiento.

De acuerdo con la denunciante, en ese espacio se difundirían nombres de estudiantes y publicaciones que luego derivan en enfrentamientos dentro del colegio. “Ahí empiezan los problemas y después estas chicas vienen y les pegan”, aseguró.

La situación también habría generado conflictos fuera del ámbito escolar. La madre denunciante afirmó que, tras las peleas, integrantes de la familia de las presuntas agresoras habrían realizado amenazas contra las familias de las víctimas. “Vinieron hasta nuestro domicilio y nos siguen amenazando. Somos todos del mismo barrio y tenemos miedo por nuestros hijos”, relató.

Por esta razón, algunas familias aseguraron que mantienen vigilancia constante sobre sus hijas ante el temor de nuevos ataques.

Hospital Las Lajas

Otro de los puntos señalados por los padres tiene que ver con la seguridad en los traslados escolares. Según indicaron, varias estudiantes viajan juntas en un transporte tipo traffic hacia el establecimiento.

La denunciante sostuvo que algunas adolescentes habrían subido al vehículo con objetos punzantes como cuchillos o tijeras. Según explicó, el chofer del transporte les indicó que no puede impedir el ascenso de los estudiantes si no recibe instrucciones formales de la escuela.

Ante esta situación, las familias pidieron que se implementen medidas de control y seguridad tanto en el ingreso al establecimiento como en el transporte escolar.

Pedido de intervención de las autoridades

Las familias reclamaron la intervención urgente de distintos organismos para frenar la violencia. Entre ellos, mencionaron al Consejo Provincial de Educación, supervisión escolar, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad.

También solicitaron la presencia policial en las inmediaciones de la escuela mediante rondines preventivos, aunque —según indicaron— desde la comisaría local habrían señalado que actualmente no cuentan con personal suficiente para realizar esos operativos.

Mientras tanto, los padres advierten que la situación genera temor entre los estudiantes y podría agravarse si no se toman medidas inmediatas. “Lo único que queremos es que nuestros hijos puedan ir a estudiar tranquilos”, sostuvo la madre denunciante, quien pidió que el caso se haga público para que las autoridades intervengan y se garantice la seguridad dentro de la escuela.