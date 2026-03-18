Mientras que en el país cierran empresas, en Neuquén sigue creciendo el número de empleadores

La crisis afecta a la mayoría de los sectores económicos que no están vinculados a la energía, al campo o la intermediación financiera.

En dos años de gestión de Javier Milei se cerraron mas de 23.000 empresas. Fate pudo haber sido el punto de quiebre.

En los dos años de gobierno de J avier Milei cerraron en total 23.587 empresas privadas según indica en estudio de la consultora Politikon Chaco, en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). En número representa una caída del 4,3%.

"De las 24 jurisdicciones analizadas, sólo una muestra crecimiento neto en el período: Neuquén, con un incremento del 0,7% que e quivale a 59 empresas más; el resto del país, por su parte, exhibe retrocesos de distinta magnitud, siendo la más fuertes las de Chaco (-11,0%) y La Rioja (-15,0%).", señala el estudio conocido este miércoles.

El informe plantea que en términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explica la mayor pérdida de empresas, con 5.949 empresas menos (-3,5%), seguida por Córdoba que perdió 4.011 firmas (-7,7%) , Santa Fe con 2.414 menos (-4,8%) y CABA con -2.345 empleadores (-1,9%).

Estos distritos presentan mermas profundas en términos absolutos debido a que son los que presentan al mismo tiempo el mayor volumen de empresas: en conjunto, estas cuatro jurisdicciones reúnen el 72% del total de empresas en el país. Por lo tanto, sus caídas no sólo impactan en términos locales, sino que arrastran el agregado nacional.

empleadores

La variación en el ultimo año

Si se observa exclusivamente el último año (diciembre de 2025 vs. diciembre de 2024), el fenómeno persiste. En esta comparación, el total nacional se reduce 2,0%, equivalente a 10.646 empresas menos y, en ese marco, solamente dos provincias presentan mejoras: Neuquén (+0,5%) y San Juan (+0,1%).

Por el contrario, el resto de los subnacionales sostienen el escenario de caída, siendo La Pampa la más leve (-0,4%) y La Rioja, en el otro extremo, la de la caída más fuerte (-7,1%). En términos absolutos, Neuquén creó 45 empresas y San Juan otras 8; por el contrario, nuevamente registran las mayores pérdidas Buenos Aires (-3.061), Córdoba (-1.688), Santa Fe (-1.053) y CABA (-925), de nuevo explicado por ser los que concentraron el mayor volumen de empresas de todo el país.

Las pymes neuquinas buscan su lugar para facturar en Vaca Muerta.

Que percibe el público sobre el estado de la economía

En lo que va del año se registra un cambio de percepción del público sobre la marcha de la economía. De acuerdo con datos de la consultora QSocial Big Data, desde diciembre a la fecha se ha casi duplicado la cantidad de gente que piensa que la situación es regular.

Al finalizar el año pasado, el 42% de los consultados pensaba que la situación era mala, un 14% regular y un 44% que era buena. Tres meses después, los que suponen que la situación es regular subió al 38%, mientras que los que consideran que es buena descendió al 25%, en tanto que los que creen que es mala se ubicó en el 36%..

El cambio implica que ahora hay mayores dudas del público sobre el programa económico. Si bien es cierto que los que creen que tienen una mirada negativa descendieron en 8 puntos, los que creían que la situación era buena bajaron en 17 puntos.

De hecho, algunos consultores de opinión pública suponen que la crisis de la empresa FATE en momentos en que se aprobaba la Reforma Laboral pudo haber influido en el cambio de clima social.