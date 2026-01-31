Neuquén sigue bajo alerta por tormentas: cómo estará el clima este fin de semana

Luego de un viernes tormentoso la región continúa en alerta y espera jornadas marcadas por altas temperaturas.

Se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta de tormentas y altas temperaturas en Neuquén . Las temperaturas este sábado podrían alcanzar los 34°C por lo que se recomienda tomar los recaudos necesarios para protegerse de calor.

Luego de las tormentas que azotaron la región durante la jornada del viernes, para este sábado 31 se espera una jornada calurosa en la ciudad de Neuquén, con una temperatura máxima de 34°C y mínima de 20°C .

Durante el día y la noche habrá probabilidad de tormentas , con chances de precipitación que oscilarán entre el 40% y el 70% , algunas de ellas acompañadas por actividad eléctrica. "Tenemos inestabilidad en la provincia y continúa la alerta amarilla por tormentas ", aseguró Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, en diálogo con LM Neuquén.

tormenta neuquen

El viento soplará del sector sur, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que podría generar un leve alivio térmico, aunque también condiciones inestables.

Cómo sigue el clima el domingo

Para el domingo 1, el tiempo tenderá a mejorar. Se prevé una máxima de 32°C y mínima de 20°C, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. El viento será más variable, con intensidades entre 7 y 31 km/h, sin ráfagas significativas.

Los neuquinos deberán estar atentos al tiempo este fin de semana y tomar varios recaudos para evitar problemas relacionados al calor y la lluvia.

Que dice el pronóstico de la AIC

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este sábado 31 para la zona de la Confluencia, se presentará con tiempo inestable y posibles tormentas durante el día. La temperatura máxima alcanzará los 36°C, mientras que por la noche descenderá hasta los 19°C.

El viento soplará del oeste, con velocidades cercanas a los 22 km/h y ráfagas de hasta 36 km/h, rotando al sudoeste hacia la noche, cuando se mantendrán las condiciones inestables.

Para el domingo 1, continuará el ambiente inestable durante el día, con una máxima que podría llegar a los 37°C, manteniéndose el calor intenso. El viento será más fuerte, predominando del este, con velocidades de 33 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 61 km/h durante la noche. Hacia el cierre de la jornada, el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 19°C.

golpe de calor Hidratación, ropa adecuada, resguardarse del sol con algunas de las medidas para prevenir un golpe de calor.

Para esta tarde se destaca un Índice UV muy alto (10), por lo que se recomienda extremar cuidados ante la exposición solar: