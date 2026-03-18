El puente carretero a oscuras genera sorpresa y alto riesgo: a qué se debe

La situación fue denunciada por CALF. A pocos metros del lugar existe un puesto policial.

CALF denunció un grave hecho de inseguridad ocurrido en el puente carretero que conecta Neuquén con Cipolletti . Desde la cooperativa repudiaron el robo de una importante cantidad de luminarias LED en el sector.

Según informó la entidad, luego de una inspección técnica se constató que no se trató de un caso aislado, sino de un sabotaje planificado y ejecutado con precisión profesional. Los autores habrían utilizado los arcos del puente para operar y concretar la sustracción, incluso a pocos metros de un puesto policial.

El total del botín asciende a 29 luminarias LED de última generación . Además de los daños de gran magnitud que esto implica en el sistema eléctrico.

Como consecuencia de la situación, una de las principales arterias entre ambas ciudades quedó a oscuras.

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Un robo que genera un riesgo en los puentes carreteros

El ataque denunciado por la Cooperativa tuvo un fuerte impacto en la seguridad vial de la zona, ya que el puente carretero es un corredor estratégico por donde circulan cerca de 50.000 vehículos diarios, además de colectivos, motocicletas, ciclistas y peatones. La falta de iluminación genera un riesgo concreto para quienes transitan a diario entre Neuquén capital y Cipolletti, en una zona de alto flujo y constante movimiento.

Desde CALF advirtieron que, si bien el perjuicio económico es significativo, lo más preocupante es el riesgo para la comunidad, al quedar afectado un punto clave de conectividad regional.

Además, remarcaron que el nivel de daño en el cableado de alimentación complica aún más la situación.

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¿Dónde denunciar?

La entidad indicó que la normalización del servicio no será inmediata, ya que las tareas de reparación demandarán una logística compleja, que incluye la compra de nuevo equipamiento, cortes programados de suministro, intervención de cuadrillas especializadas y la implementación de medidas de seguridad adicionales.

Finalmente, la cooperativa repudió enérgicamente lo ocurrido y solicitó la colaboración de los vecinos para prevenir nuevos hechos. Ante cualquier situación sospechosa, se puede realizar la denuncia a través de la guardia de reclamos al 0800-333-2253 (disponible las 24 horas) o mediante la plataforma LUMI en su sitio web oficial.

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Enganchados VIP en barrios privados de Neuquén

En los últimos días, las autoridades de CALF denunciaron una red de fraude VIP compuesta por más de 30 familias de gran poder adquisitivo que viven en varios barrios privados de Neuquén. Según informó la entidad, detectaron conexiones truchas para evitar pagar las facturas que gastan por sus piletas climatizadas y sistemas de calefacción.

Las inspecciones llevadas adelante por el área de Disciplina de Mercado pusieron al descubierto maniobras de alta complejidad técnica en urbanizaciones cerradas, detectando casas de lujo con maniobras intencionales para eludir el control y evitar el pago de servicios.

El operativo estuvo centrado en urbanizaciones como La Zagala, aunque el gerente de Cobranzas y Transformación Tecnológica de CALF, Nicolás Autiero, confirmó que este tipo de maniobras también se dio en los barrios Bocahue, Rincón Club de Campo, Costa Río, Villa Luisa, La Peregrina y Parques de Talero.

Ante la evidencia, se realizó de inmediato el corte del servicio, el retiro y precintado del medidor y la inhibición de la conexión al inmueble. Además, la cooperativa informó que se aplicarán las multas correspondientes.