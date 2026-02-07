Fiesta de la Confluencia 2026: la experiencia gratuita con sillas voladoras para conocer la Isla 132 desde lo más alto

La compañía de danza Elevé ofrece una experiencia gratuita para ver el río Limay desde arriba. LM Neuquén se subió a la grúa.

Las sillas voladoras de Elevé se convirtieron en un clásico de cada edición de la Fiesta de la Confluencia . LM Neuquén se subió a la grúa que se eleva sobre el río Limay para mostrar en primera persona cómo se vive una experiencia cercana a la belleza natural del río Limay.

La experiencia está a caro de la compañía de danza aérea Elevé, que convocó a una multitud en el parque Jaime de Nevares para su show Navidad Bajo las Estrellas. En cada edición de la Fiesta de la Confluencia, ofrecen la oportunidad de que los visitantes sean protagonistas de las acrobacias aéreas a través de una estructura de sillas voladoras que se eleva decenas de metros sobre la isla 132.

El espacio se encuentra a pocos pasos del río Limay, muy cerca de la feria Neuquén Emprende y de los edificios ubicados en la ribera de la isla 132. Desde muy temprano, e l público hace fila para conseguir un número y así poder garantizarse un lugar en las sillas voladoras.

Horacio Olano, titular de Elevé, explicó a LM Neuquén que en cada vuelo suben unas 24 personas, y se hacen unos seis vuelos por hora. El acceso del público es gratuito, pero la demanda es tan grande que se aconseja ir temprano para poder conseguir espacio en los vuelos sobre el río, que se extienden hasta la medianoche.

Fiesta de la Confluencia aerosillas Eleve Claudio Espinoza

Sólo en las primeras dos jornadas de la Fiesta de la Confluencia 2026 se subieron a las sillas voladoras unas mil personas. Y se espera que este fin de semana la demanda siga igual, porque la experiencia permite tener no sólo una vista panorámica con un vuelo agradable y controlado sobre el río, sino la posibilidad de incluso ver el escenario mayor en todo su esplendor desde las alturas.

Cómo es la experiencia de las sillas voladoras

Los vuelos comienzan a las 18 y la experiencia demora unos 10 minutos en total. De ese tiempo, se estima que son unos cinco minutos en el aire.

AEROSILLAS

Los organizadores de Elevé separan al público en filas, y disponen de cajas para dejar sus mochilas en tierra. Los que lo desean, pueden sacarse las zapatillas para sumergir los pies descalzos en las aguas frescas del Limay. Cada silla está equipada con una bolsa impermeable para dejar el calzado y otras pertenencias.

El equipo técnico de Elevé repasa silla por silla para ajustar el arnés de cada participante y verificar la posición de la barra de seguridad. El público queda firmemente ajustado a su silla, que se eleva con suavidad sobre el río. Aunque gana altura considerable, la subida no provoca vértigo y hasta la pueden hacer niños pequeños.

Fiesta de la Confluencia aerosillas Eleve Claudio Espinoza

Después de elevarse en tierra y obtener una vista panorámica de la isla 132, con su escenario mayor iluminado y el resto de las activaciones que ocupan buena parte del terreno, el brazo de la grúa gira y se mueve hacia el río Limay. Así, los asistentes pueden observar el paseo de la costa, la vegetación del otro lado del río y hasta a bañistas o kayakistas que surcan el curso de agua.

Hacia el final de la experiencia llega la parte más esperada: la estructura baja al ras del agua y permite que los ocupantes de las sillas voladoras sumerjan los pies en el agua fresca del río. Los que no quieran mojarse, puede levantar las piernas que cuelgan sobre la silla y evitar el agua.

Los amigos o familiares que hayan quedado en la fila pueden aprovechar este momento para sacar las mejores fotos, que muestran a los voladores con los pies metidos en el agua.

Fiesta de la Confluencia aerosillas Eleve Claudio Espinoza

Tras ese breve chapuzón, la grúa vuelve a elevarse para dar un último vistazo a la isla 132 y el Paseo de la Costa, e iniciar un suave descenso hasta la plataforma donde se inició el vuelo.

Pese a que la espera en la fila se puede prolongar, los que llegan temprano y logran retirar su número viven la experiencia con agilidad y sin contratiempos: sólo la demora necesaria para garantizar todas las medidas de seguridad para los voladores.