Fiesta de la Confluencia 2026: un rincón para ser paleontólogos por un día

La Secretaría de Cultura de la provincia ofrece un espacio de divulgación científica con foco en los dinosaurios.

Tras la experiencia que se montó el año pasado, con una recreación de una cueva, la Secretaría de Cultura de la provincia de Neuquén se renovó en esta edición de la Fiesta de la Confluencia . Con una globa especial, invitaron a los niños que visitan la isla 132 a ser paleontólogos por un día.

Paula Boyé, Directora provincial de Desarrollo de las Artes, ofreció una recorrida por la globa, que incluía una réplica del gigantosaurus carolinii, un ejemplar que fue trasladado desde el Museo de Villa El Chocón especialmente para la Fiesta de la Confluencia.

El objetivo del espacio era convertir una experiencia de divulgación científica en un momento lúdico para los niños. Por eso, la globa permitía también observar al dinosaurio con realidad virtual, interactuar con dino robots, y hasta hacer dibujos con esténcil de huellas de dinosaurio con el fin de llevarse un recuerdo de la actividad.

Sin embargo, la propuesta más convocante de la globa eran los bancos de arena en los que los niños podían jugar a ser peleontólogos y arquéologos por un día. Con palas, cepillos, pinceles y otras herramientas, podían desenterrar réplicas de fósiles de dinosaurios o de vasijas de antiguas civilizaciones.

Boyé aclaró que este año buscaron redoblar la apuesta después de la buena repercusión que tuvo su recreación de una cueva en la edición anterior. Desde muy temprano, las familias empiezan a llegar a la globa y aprovechan todas las estaciones de juegos, donde aprenden de eras geológicas, especies de dinosaurios y las primeras huellas de la civilización en la provincia de Neuquén.

Una propuesta integral para las infancias

Los niños y niñas que concurren temprano junto a sus familias al predio de la isla 132 pueden acceder a distintas alternativas de entretenimiento. Justo al lado de la globa de la Secretaría de Cultura se encuentra el escenario Kids, uno de los cuatro escenarios disponibles en la Fiesta de la Confluencia.

Este espacio infantil cuenta con dos shows por día, a las 19 y a las 20, con propuestas de música, magia, teatro y circo para toda la familia. A pocos metros se encuentra también el parque de diversiones, con calesita, camas elásticas y juegos inflables y mecánicos para todas las edades.