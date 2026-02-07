Rulo Schijman reaccionó con ironía a los rumores de romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari

El conductor se hizo eco de las versiones que indican que su expareja estaría en una relación con el galán de televisión.

El mundo de la farándula atraviesa un fuerte terremoto tras confirmarse el acercamiento entre Facundo Arana y Gabriela Sari , luego de sus respectivas separaciones. El actor, recientemente distanciado de María Susini , se mostró en público compartiendo momentos familiares con la actriz y su hija pequeña. Estas interacciones se hicieron visibles en las redes sociales, donde el periodista Fede Flowers señaló: “Hay mucho coqueteo, él sube una foto y ella le comenta con corazones ”.

Las alarmas se encendieron cuando la protagonista de la obra de teatro "El Secreto" publicó una serie de fotografías en las que se lo observa a Arana junto a Donna, la hija que ella tuvo con Rulo Schijman . En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se puede ver al grupo disfrutando de un helado en un entorno relajado que evidencia un vínculo muy estrecho. Sobre la niña, el intérprete escribió en su propio perfil de Instagram: “Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo ”.

El coqueteo digital entre los protagonistas no es una novedad absoluta, ya que existen registros de intercambios de mensajes afectuosos desde hace un par de años. Sin embargo, la frecuencia y el tono de los comentarios actuales escalaron tras el fin del matrimonio de casi dos décadas del galán. Al notar la repercusión mediática de sus posteos, la propia actriz alimentó el misterio con un mensaje directo: “¡Les dije que se venía!” .

Arana-Sari

"Hubiésemos swingueado el año pasado"

La situación tomó un tinte humorístico con la irrupción de Schijman, ex de Sari, quien decidió romper el silencio mediante una publicación cargada de ironía. El periodista compartió una captura de las noticias que circulan sobre el posible romance y le sumó un comentario que generó risas entre sus seguidores. Respecto a la posibilidad de una relación cruzada en el pasado, el conductor bromeó: “¿Está chequeado? Hubiésemos swingueado el año pasado”.

A pesar de la humorada del ex CQC, los seguidores de Arana analizan cada movimiento en su perfil para confirmar si este vínculo es formal o simplemente una amistad. La separación del actor de Susini fue un golpe inesperado para el ambiente, lo que coloca esta nueva cercanía bajo una lupa constante. Hasta el momento, el protagonista de ficciones se limita a resaltar el talento de la hija de Sari: “La peque actuó en dos estadios llenos”.

Sari Arana

Por su parte, la otra involucrada mantiene una postura relajada frente a la prensa, sin desmentir ni confirmar que el acercamiento sea estrictamente de índole romántica. La artista se encuentra separada del presentador desde hace aproximadamente un año, lo que la coloca en una situación de soltería similar a la de Arana. El flujo de interacciones demuestra que el diálogo entre ambos es constante y público en medio de los rumores de noviazgo.