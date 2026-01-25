Facundo Arana reveló qué tiene pensado hacer tras su separación de María Susini: "Si es por mí..."

El actor reveló que la ruptura es de larga data y que se encuentran conviviendo juntos en Mar del Plata, para disfrutar del tiempo junto a sus hijos.

Facundo Arana rompió el silencio sobre su separación de María Susini y confirmó que la crisis en la pareja se arrastra desde hace más de un año. En una charla privada con el periodista Ángel de Brito, el actor admitió que atravesaron varios intentos fallidos por recomponer el vínculo antes de tomar esta decisión. “ La crisis viene hace mucho tiempo , que efectivamente están separados, que no es de un mes”, relató el conductor de LAM sobre la confesión del galán.

A pesar del distanciamiento afectivo, el ex Padre Coraje manifestó su firme intención de luchar por recuperar la relación y mantener la unidad de su familia por encima de todo. El intérprete reconoció que el desgaste fue progresivo, pero que su deseo personal es encontrar la forma de superar las diferencias que los alejaron. “Si es por mí, y lo voy a hacer, quiero recomponer la pareja” , le aseguró el artista al comunicador durante la extensa conversación telefónica que mantuvieron.

La noticia del quiebre sentimental sorprendió al entorno del espectáculo , aunque el protagonista de grandes éxitos televisivos sospechaba que la información se filtraría en cualquier momento debido al tiempo transcurrido. Arana le explicó al discípulo de Marcelo Tinelli que la ruptura no fue algo repentino, sino el resultado de un proceso largo y complejo. “No puedo creer que todavía no se había filtrado, ya estábamos separados” , admitió el actor con sorpresa ante la demora mediática.

Respecto a la postura de su exmujer, el actor reveló que ella prefiere mantener un perfil bajo y no emitir declaraciones públicas sobre la situación que atraviesan como pareja. Ante la propuesta de realizar un comunicado oficial para evitar especulaciones, fue tajante en su negativa de exponer su intimidad. “No me interesa hablar del tema, yo nunca aclaro nada, así que dejémoslo ahí”, fue la respuesta que la modelo le dio a su compañero.

El actor sigue conviviendo con María Susini

Actualmente, ambos se encuentran conviviendo en la ciudad de Mar del Plata para compartir tiempo con sus hijos, priorizando el bienestar familiar mientras definen los pasos legales a seguir. Aunque la separación es un hecho, el diálogo entre ellos se mantiene fluido y en términos cordiales para preservar la armonía en el hogar. La pareja busca transitar este difícil momento con la mayor discreción posible, alejados de los flashes y los escándalos mediáticos.