¡Bombazo! Facundo Arana y María Susini se separaron tras casi 20 años juntos

La separación fue confirmada en LAM. No hubo escándalos y ambos mantienen un buen vínculo, aunque el amor ya no está.

Una de las relaciones más sólidas y queridas del espectáculo argentino llegó a su cierre. Facundo Arana y María Susini decidieron separarse tras casi dos décadas juntos , según se confirmó en el programa LAM , donde la noticia generó sorpresa tanto en el ambiente artístico como entre sus seguidores.

La información fue revelada por Ángel de Brito , quien anunció al aire la ruptura de una pareja que siempre se caracterizó por el bajo perfil y por mantenerse alejada de los conflictos mediáticos. A lo largo de los años, Arana y Susini construyeron una familia y una vida en común que parecía inquebrantable , lo que potenció el impacto de la confirmación.

Desde el ciclo televisivo remarcaron que la separación se dio en buenos términos y sin episodios conflictivos. “Ellos se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funciona como pareja”, explicaron, dejando en claro que la decisión fue tomada luego de intentar sostener el vínculo.

Lejos de cualquier enfrentamiento, ambos continúan manteniendo una relación cordial. De hecho, esta misma semana se encuentran juntos en Mar del Plata, lo que refuerza la idea de una separación atravesada por el respeto mutuo. “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”, señaló el panelista Pepe Ochoa.

El dato que permitió que trascendiera la noticia

Uno de los aspectos que permitió que la información comenzara a circular es que María Susini ya habla de la separación en su entorno más cercano. Según contó Ochoa, ella se expresó con naturalidad sobre el tema durante un viaje reciente, lo que terminó habilitando que el dato llegara a los medios.

En contraste, Facundo Arana transitaría el proceso de manera más reservada. “Ella lo habla más que él, él está más reticente con esta situación”, aseguraron en el programa, marcando una diferencia en la forma en que ambos enfrentan este nuevo momento personal.

La confirmación de la ruptura se da luego de que el año pasado circularan versiones de crisis. En aquel entonces, Arana había desmentido públicamente cualquier conflicto, incluso en entrevistas donde habló de su relación con Susini y aseguró que todo estaba bien. Hacia fines de año, durante una visita al streaming Bondi, volvió a referirse a ella en términos positivos.

Una historia que comenzó en 2007

Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007, poco después de que el actor se separara de Isabel Macedo. Según relató en distintas oportunidades, el flechazo fue inmediato y desde ese momento no volvieron a separarse. Con el paso del tiempo, consolidaron su vínculo y formaron una familia con tres hijos: India, Yaco y Moro.

El 20 de diciembre de 2012, la pareja se casó por civil y por iglesia en una ceremonia íntima, acompañados únicamente por sus hijos. Luego celebraron con una gran fiesta en su casa de Tigre, donde reunieron a unos 250 invitados, entre familiares y amigos.

Durante la celebración, María Susini lució dos vestidos diseñados por Verónica de la Canal, mientras que Facundo Arana vistió un frac negro de Mancini. La estética del evento fue pensada como un cuento de hadas, especialmente para que sus hijos vivieran el momento como una experiencia mágica.

Hasta el momento, ninguno de los dos realizó declaraciones públicas sobre la separación, que se dio de manera reservada y sin exposición mediática.