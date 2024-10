Facundo Arana reveló por qué María Susini no es el amor de su vida

Actualmente, la pareja se muestra muy unida junto a los tres adolescentes, compartiendo cada etapa de sus vidas. Por eso, este lunes llamó la atención de todo el mundo el momento en el que el actor afirmó que la modelo no es el amor de su vida. Por su contrario, habló de sus sentimientos hacia ella, pero no la colocó en ese lugar.

Invitado a Mañanísima, el actor hizo un repaso de su carrera en el mundo de la actuación hasta llegar al presente con su obra teatral. Pero también, mencionó especialmente a su familia y fue Estefi Berardi quien halagó la pareja que tiene con María Susini. "Un día estaba en un restaurante con mis amigos y entró Facundo con su mujer, y una de mis amigas me dice “mirá cómo la mira él a ella”. Todas nos dimos vueltas y dijimos “ay, sí, ojalá me pase eso”, comentó la panelista.

Embed - EL SECRETO DEL ÉXITO EN EL AMOR: "La pareja se construye todos los días", reveló Facundo Arana

En ese momento, Carmen Barbie interrumpió y le consulto al actor: "María, ¿es el amor de tu vida?". Sorpresivamente, él respondió: "Es el amor en mi vida". Y detalló: "Decir ‘el amor de mi vida’ es bajar un poco los brazos. Entonces, cuando decís que es el amor en tu vida tenés que cuidarlo todos los días. Sobre todo cuando tenés la fortuna que tuve yo". Su explicación dejó sin palabras a las mujeres presentes en el programa.

No obstante, Majo Martino consultó sobre como su construye un amor que perdure en el tiempo. "Cada uno con su librito. A mí lo que me pasó fue que me llevé por delante algo que me partió como un rayo. Cuando te pasa eso no querés otra cosa que cuidarlo", respondió con sinceridad. De esta forma, dejó en claro que el amor que mantiene lo llevó a repensar esta frase tan popular, considerando que un cambio en ella significa algo más para la pareja.

Facundo Arana explicó por qué no estuvo en el Cris Morena Day

El Cris Morena Day fue un evento solidario en el que participaron múltiples estrellas que fueron parte de novelas juveniles de la reconocida creadora, como Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles. Pero más allá de la presencia de muchísimas estrellas emblemáticas, hubo otros tantos que no estuvieron presentes, como Facundo Arana, y llamaron la atención.

El espectáculo estuvo organizado por el canal de streaming OLGA y obviamente dio mucho que hablar tras su realización. Pero, no solo por la presencia de grandes figuras como Lali Espósito, China Suárez, Peter Lanzani, Agustina Cherri, Nico Vázquez y Emilia Attias, sino también por las notorias ausencias.

El pasado jueves en el programa de El Trece Socios del Espectáculo, la panelista Mariana Brey contó las razones detrás de la ausencia del emblemático actor. Ella le envió un mensaje en vivo a uno de los protagonistas de Chiquititas, y este le respondió con los motivos.

"Estoy regresando de Chile. Estuve filmando toda la semana. Y la semana anterior hice una función con En el aire a beneficio de la academia Otro Mundo. Ese fue mi homenaje a Cris", explicó el actor, aclarando así su ausencia.

Desestimando cualquier conflicto o polémica, la panelista resumió: “Básicamente, Facundo no estuvo por cuestiones de trabajo”. Otra de las figuras que se ausentó del evento por compromisos laborales fue Jimena Barón, quien ese mismo día hacía el lanzamiento de su tema con Migrante y Emanero.