Facundo Arana explicó por qué no estuvo en el Cris Morena Day

El reconocido actor que pasó por Chiquititas no fue parte del homenaje a la productora y muchos se preguntaron el por qué

El Cris Morena Day fue un evento solidario en el que participaron múltiples estrellas que fueron parte de novelas juveniles de la reconocida creadora, como Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles. Pero más allá de la presencia de muchísimas estrellas emblemáticas, hubo otros tantos que no estuvieron presentes, como Facundo Arana , y llamaron la atención.

El espectáculo estuvo organizado por el canal de streaming OLGA y obviamente dio mucho que hablar tras su realización. Pero, no solo por la presencia de grandes figuras como Lali Espósito, China Suárez, Peter Lanzani, Agustina Cherri, Nico Vázquez y Emilia Attias, sino también por las notorias ausencias.

"Estoy regresando de Chile. Estuve filmando toda la semana. Y la semana anterior hice una función con En el aire a beneficio de la academia Otro Mundo. Ese fue mi homenaje a Cris", explicó el actor, aclarando así su ausencia.

Desestimando cualquier conflicto o polémica, la panelista resumió: “Básicamente, Facundo no estuvo por cuestiones de trabajo”. Otra de las figuras que se ausentó del evento por compromisos laborales fue Jimena Barón, quien ese mismo día hacía el lanzamiento de su tema con Migrante y Emanero.

Los famosos que no estuvieron invitados al Cris Morena Day

El actor Yeyo De Gregorio contó que no lo invitaron al evento Cris Morena Day e hizo su descargo en sus redes sociales, donde se mostró algo devastado. “Un poco dolido”, admitió el artista, que expresó su tristeza por no ser parte del mega evento que se realizará en el Gran Rex después de haber trabajado 11 años en los éxitos de la productora.

“Holis, ¿vas a estar en el Cris Day? Viajé desde Italia para verte”, le escribió una fanática por los mensajes directos de Instagram. A lo que el artista explicó: “Les respondo acá así les contesto a todos los que me mandaron un mensaje similar. No, lamentablemente no voy a estar”.

Luego, explicó: “No fui convocado por nadie. Me hubiese gustado después de trabajar casi 11 años en todos los éxitos de Cris. Será la próxima”. Sin embargo, también aclaró: “No estoy enojado, igual, un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque. Hoy lo voy a estar mirando cuál fan como muchos de ustedes”.

Otra de las figuras reconocidas que no pudo estar fue Jimena Barón, quien se ausentó por motivos laborales. Además, otra mega ausencia fue la de Florencia Bertotti, quien tiene sus diferencias con Cris, y quién en el pasado fue nada más ni nada menos que la protagonista de Floricienta.