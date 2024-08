A qué famoso no invitaron al Cris Morena Day

Fue uno de los actores de uno de los principales éxitos de la productora, pero no fue convocado al mega evento.

El actor Yeyo De Gregorio contó que no lo invitaron al evento 'Cris Morena Day' e hizo su descargo en sus redes sociales, donde se mostró algo devastado. “Un poco dolido”, admitió el artista, que expresó su tristeza por no ser parte del mega evento que se realizará en el Gran Rex después de haber trabajado 11 años en los éxitos de la productora .

“Holis, ¿vas a estar en el Cris Day? Viajé desde Italia para verte”, le escribió una fanática por los mensajes directos de Instagram. A lo que el artista explicó: “Les respondo acá así les contesto a todos los que me mandaron un mensaje similar. No, lamentablemente no voy a estar”.