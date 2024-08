De qué banda de rock fue plomo Peter Lanzani

image.png Bándalos Chinos, la banda amiga de Peter Lanzani.

La banda de indie pop y soft rock se formó en 2009 con amigos y vecinos de Beccar: Gregorio Degano, Salvador e Iñaqui Colombo, Tomás y Matías Verduga, y Nicolás Rodríguez del Pozo. Cuando la banda daba sus primeros pasos, el joven actor los acompañó como plomo durante una de sus primeras giras.

“Lo mío era fuerza bruta para cargar los equipos, la parte de atrás del espectáculo, porque no sé nada de música. Me fui de gira con los Bandalos Chinos, todo muy loco. Una vez tuve que mandarme al escenario para conectar unos cables. Pero lo mío no es la caja de herramientas tampoco, porque no sé arreglar nada”, admitió el actor en una entrevista para la nota de tapa de Rolling Stone.

Peter Lanzani negó los rumores que circulaban alrededor de su misteriosa nueva novia

Peter Lanzani, el exitoso actor argentino con una carrera en constante ascenso, ha decidido compartir una parte de su vida personal que mantiene con celoso hermetismo: su vida sentimental. Después de muchos rumores, el artista rompió el silencio y dio detalles de su nuevo amor.

Peter Lanzani 1.jpg

Es que el actor además de ser conocido por su participación en producciones súper exitosas, ha tenido dos romances públicos con figuras como Lali Espósito y Tini Stoessel que en su momento llamaron la atención de todos, y que despertaron fanatismo muy fuertes.

Con ambas, el actor se terminó esperando de muy buena manera, a tal punto que mantiene una mistad con Lali, varias veces se han mostrado juntos y muchos aún hoy sueñan con una posible vuelta. Sabiendo todo esto, durante los últimos años, el actor mantuvo su vida personal en privado, lejos del escrutinio público.

Peter Lanzani, con una carrera que comenzó junto a la productora Cris Morena en su infancia, ha logrado el reconocimiento internacional por sus destacadas actuaciones en películas como "El Ángel" y "Argentina, 1985". Actualmente, enfrenta uno de los desafíos más importantes de su carrera al dirigir y protagonizar la vida del cantante Luca Prodan, cantante Sumo.

Peter Lanzani 2.jpg

Durante una entrevista en los Premios Cóndor 2023 para el programa "Implacables" de El Nueve, Peter Lanzani sorprendió a sus seguidores al confirmar que está nuevamente en pareja. Ante los rumores que lo vinculaban sentimentalmente a una joven de La Plata, Lanzani aclaró: "No, es mentira. Estoy en pareja, pero no con una chica de La Plata". Sin embargo, el actor optó por mantener en secreto la identidad de su nueva pareja.

El actor, conocido por su discreción, se limitó a compartir solo ciertos detalles de su relación. Confirmó que, por el momento, no están conviviendo, y aseguró que su nueva pareja no pertenece al mundo artístico. Estas declaraciones han revolucionado a sus seguidores, quienes se mantienen ávidos por conocer más sobre este nuevo capítulo en la vida personal de Lanzani.