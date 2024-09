Moria Casán destrozó a Pampita y Susana Giménez: "Dos mononeuronales"

La One habló luego de que se supiera que Pampita estaría de invitada en el programa de Susana, donde hablaría de su separación.

Todo comenzó cuando Pampita fue vista saliendo de su casa en Barrio Parque sin la alianza de matrimonio, lo que despertó sospechas entre los medios. En el programa "A la Tarde", el periodista Oliver comentó: "Teníamos la información de que hoy retomaba su agenda laboral. Hubo misterio, hubo un operativo, todo muy resguardado". A pesar de que la modelo mantuvo una actitud sonriente, no respondió a las preguntas de los periodistas, lo que incrementó aún más las dudas sobre su situación marital.

Embed Pampita HABLARÍA DE SU CRISIS matrimonial en el LIVING DE SUSANA GIMÉNEZ



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/wtXoCJW4BR — América TV (@AmericaTV) September 24, 2024

Susana Giménez estaría en el programa de Susana Giménez

Este hecho ha sido uno de los puntos más comentados por los medios de comunicación y las redes sociales, donde se debate constantemente sobre el estado de la pareja. A medida que las especulaciones aumentan, Susana Giménez está buscando capitalizar este momento de tensión y controversia. Según informó el programa "A la Tarde", la producción de Susana está en avanzadas negociaciones para que Pampita sea la próxima gran invitada a su programa. La idea sería que la modelo rompa el silencio sobre los rumores de separación, algo que, de confirmarse, podría ser una de las entrevistas más esperadas del año.

Luis Bremer, panelista del programa, comentó que la entrevista con Pampita podría ser grabada previamente o incluso realizarse en vivo, dependiendo de las condiciones del contrato de la modelo con eltrece, donde trabaja actualmente en Los 8 Escalones. "Desde el canal tendrán que destrabar esa cuestión", aseguró Bremer, haciendo referencia a la competencia de horarios entre ambos programas.

Moria Casan 1.jpg El posteo de Moria Casán contra Pampita y Susan Giménez

Moria Casán se burló Susana Giménez y Pampita

Por su parte, Roberto García Moritán ha sido categórico al negar cualquier separación. El empresario fue consultado sobre los rumores de que Pampita podría mudarse a su antigua casa en Nordelta, pero descartó tales afirmaciones, insistiendo en que no hay nada de qué preocuparse.

Sin embargo, la chispa de la controversia la encendió Moria Casán, quien, fiel a su estilo, lanzó comentarios irónicos y sin filtro en su cuenta de X (ex Twitter). "Dos mononeuronales, ¿se entenderán? Ja, ja, ja", escribió La One refiriéndose al posible encuentro entre Susana y Pampita. Moria, además, continuó con sus ácidos comentarios: "Me asombra su decadencia, el felpudeo berreta, explícito y obvio del entorno", refiriéndose a la cobertura mediática de la crisis.