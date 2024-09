Licha Navarro habló sobre su debut en el programa de Susana y sorprendió con una confesión: "Miraba más a..."

Licha 1.jpg

En su relato, agregó: “De chico me encantaba mirar tele. Mi programa favorito era VideoMatch, que salía por Telefe. Marcelo Tinelli es mi referentes del medio, un verdadero ídolo. Todo lo que yo veía de humor y me hacía divertir a mí de chico estaba representado en él”.

Durante la entrevista, Licha realizó una confesión que sorprendió: "Tengo que confesar que miraba más a Marcelo que a Susana, lo admito. A él todavía no lo pude conocer. Ojalá alguna vez puede verlo. Me parece un número uno, tiene una trayectoria increíble”.

Para cerrar, dijo: "También me gustaba mucho Sin codificar, el programa de humor que conducía Diego Korol. Ese tipo de género era el que más me enganchaba. Y después seguía y me gustaban ficciones como Poliladrón, Campeones, Rebelde Way...”.

La feroz interna en Los Bros

Los Bro.jpg Los Bro, de inseparables a peleados

Licha ha sido el centro de la controversia tras anunciar su salida del programa Los Bros. En una reciente entrevista en LAM, Navarro expuso los motivos detrás de su renuncia y su descontento con el rumbo que tomó el proyecto, que inicialmente debía ser un espacio distendido entre amigos, pero que terminó envuelto en conflictos internos.

El programa Los Bros había surgido como una propuesta fresca tras el final de Gran Hermano, reuniendo a ex concursantes como Martín Ku, Nicolás Grosman, y el campeón del reality, Bautista Mascia, junto a su novia Denisse González. Sin embargo, el compromiso inicial de todos los integrantes comenzó a desmoronarse cuando algunos decidieron no participar de manera constante, lo que sembró las primeras dudas entre los miembros del equipo.

Qué pasó entre los Bro y por qué se habrían peleado

"Nos habíamos comprometido desde el principio, pero se empezaron a tomar decisiones sin consultarnos", explicó Licha en LAM. El exparticipante hizo referencia a la falta de comunicación en el equipo, destacando que varias veces se bajaron invitados de último momento sin explicación, lo que generó incomodidad en el grupo. "Empezaron a pasar cosas raras en las últimas semanas, y no me gustó para nada", comentó con franqueza.

Uno de los puntos más álgidos de la tensión surgió con la inclusión de Florencia Regidor, ex pareja de Nicolás Grosman, en el programa. Según Licha, esto fue uno de los momentos más difíciles de manejar. "A espaldas de Nico le hicieron una nota a Flor Regidor, y eso no va. Por más que uno no justifique lo que hizo Nico, es su lugar de trabajo y lo deberían haber protegido", expresó Navarro, dejando claro su malestar por la situación.

Los Bro 1.jpg

Escándalo entre los ex Gran Hermano

Además, Licha criticó la incorporación de Marisol, la novia de otro de los miembros del equipo, Chino, al programa sin una decisión consensuada entre todos. "En un momento dijimos que necesitábamos poner una chica para darle otra chispa al streaming, y la decisión fue Marisol. No me parece mal, pero creo que deberíamos haberlo decidido todos juntos", aseguró. Para él, la falta de un acuerdo colectivo fue uno de los principales problemas que llevaron al desgaste del proyecto. "Cuando se empieza a mezclar trabajo y amistad, las cosas van para peor", añadió, refiriéndose al ambiente que se había tornado tenso.

El conflicto interno en Los Bros también fue abordado por Licha con cierta resignación, explicando que lo que inicialmente debía ser una charla amena entre amigos se convirtió en un espacio donde las decisiones se tomaban de manera unilateral, algo que él no compartía. "Esto era una charla entre amigos, pero no se está dando eso. Recién llamé a Nico y no me atendió. Es su lugar de trabajo y lo están matando", expresó, revelando que el desgaste también afectó sus relaciones personales dentro del grupo.